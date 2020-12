The Witcher: Les monstres de la saison 1 et leur origine mythologique

Mise à jour du 18 décembre 2020: En tant que membre de Whitchmas Netflix a le deuxième partie du bestarium présenté, ce qui nous a donné l’occasion de la première partie de cette collection monstre. Vous pouvez maintenant voir ce qui se cache derrière tous les autres êtres de la série « The Witcher »:

Message original du 20 mai 2020: Le sorceleur sans monstres, c’est comme GTA sans voitures et Dragon Age sans dragons. La série Witcher regorge donc de bêtes, que nous vous présenterons à nouveau dans la suite au vu de leur origine mythologique.

The Witcher: Les monstres et leur mythologie

La raison en est une vidéo récemment publiée sur la chaîne YouTube Netflix. Il présente plus en détail les monstres de la première moitié de la saison:

Nous avons regardé la vidéo et avons clairement répertorié toutes les créatures mentionnées ici à nouveau. La plupart des êtres ont été complétés par quelques points qui complètent un peu l’arrière-plan.

Kikimora

Geralt de Rivia combattant les Kikimora. © Netflix – « The Witcher »

origine: Mythologie slave

Monstre féminin issu de femmes qui meurent en couches

Portez le visage du défunt

Dans la plupart des versions: esprit maison qui repose sur la poitrine des dormeurs la nuit et les étouffe

En quelques versions: figure agaçante avec une manie de nettoyage

Sylvain

Geralt combat le têtu Silvan au sol. © Netflix – « The Witcher »

origine: Mythologie grecque, mythologie chrétienne

Mythologie romaine: Silvain comme la divinité de la forêt et des bergers, semblable à cela faune

comme la divinité de la forêt et des bergers, semblable à cela Mythologie grecque: La poêle comme Dieu des bergers, semblable à cela satyre

comme Dieu des bergers, semblable à cela Tous sont des êtres hybrides comme un croisement entre un corps humain et une chèvre ou un bélier (cornes, pattes de chèvre)

Homologue masculin de la succube

Hérisson de la forêt d’aulnes

Duny est le hérisson maudit de la forêt d’aulnes. © Netflix – « The Witcher »

origine: Contes de fées des frères Grimm

Un agriculteur veut à tout prix un enfant et en colère prononce les mots: « Je veux avoir un enfant, et ce devrait être un hérisson »

La femme a en fait un fils avec le torse d’un hérisson, qu’elle Hans mon hérisson est appelé

est appelé Hedgehog Hans épouse enfin une princesse et devient une personne

Striga

La Striga est vraiment la maudite princesse Adda. © Netflix – « The Witcher »

origine: Conte de fées romain, mythologie roumaine

En allemand comme Strigoi vampires humains connus

vampires humains connus Description: processus spinaux en forme de queue, parties en forme de renflement, attachées du sac amniotique sur la tête

décrites comme des personnes avec deux cœurs, deux âmes, deux dents, proviennent donc souvent de femmes enceintes qui ont été ensorcelées

Après sa mort, le deuxième moi prend le contrôle du cadavre et tombe dans une frénésie de sang

Selkiemaw

En 104, nous rencontrons Geralt après avoir tué une bête appelée Selkie Maw. À l’origine, il allait être avalé, se frayer un chemin et être poursuivi par un cinquième bébé selkie gueule. Croquis que j’ai fait lors du pitching dans la pièce … pic.twitter.com/0B30uZI3Mr – Declan de Barra (@declandebarra) 27 décembre 2019

origine: Mythologie écossaise ou arabe, conte de vieilles femmes russes

Le folklore en Irlande, en Écosse et en Islande: des similitudes aussi Selkien mais qui sont décrits comme des phoques amicaux qui perdent parfois leur fourrure et vont à terre comme de belles personnes

mais qui sont décrits comme des phoques amicaux qui perdent parfois leur fourrure et vont à terre comme de belles personnes Conte de fées arabe: similitudes avec Falak , un serpent géant qui vit dans Mille et une nuits est mentionné et veut avaler toute la création

, un serpent géant qui vit dans Mille et une nuits est mentionné et veut avaler toute la création Russie: Similitudes avec le Dragons de Brosnoqui habiterait dans un lac très profond du même nom et qui est censé dévorer non seulement des gens et des chevaux, mais des avions entiers

Monstres insectes

Stregebor est également en compagnie d’un insecte monstrueux. © Netflix – « The Witcher »

origine: Divers modèles mythologiques du Japon, d’Amérique, de Thaïlande

il existe différentes histoires d’insectes surdimensionnés, meurtriers et dangereux de différentes parties du monde

Doppler

Le Doppler apparaît sous différentes facettes de la série. © Netflix – « The Witcher »

origine: Mythologie égyptienne antique

Égyptien antique: Ka , Partie de l’âme qui stocke les souvenirs et les sentiments d’une personne sous forme de copies et pourrait remplacer une personne

, Partie de l’âme qui stocke les souvenirs et les sentiments d’une personne sous forme de copies et pourrait remplacer une personne Grèce antique: conceptions archaïques de la Les gens en tant qu’êtres doubles dans divers mythes, par exemple sur les jumeaux, le père et le fils, etc.

dans divers mythes, par exemple sur les jumeaux, le père et le fils, etc. Mythologie nordique: Vardoger comme une image identique qui précède une personne comme un déjà vu

Djinn

Le Djinn reprend Yennefer von Vengerberg. © Netflix – « The Witcher »

origine: Mythologie arabe

Des êtres du feu sans fumée qui vivent dans une autre dimension invisible

ont des pouvoirs surnaturels, mais comme les humains, ils doivent manger, boire et dormir

peuvent tomber amoureux et faire la distinction entre le bien et le mal, mais sont plus susceptibles de causer des méfaits et de se tourner vers l’obscurité

Prendre parfois possession de personnes et laisser derrière lui un traumatisme grave

Dans un proche avenir, les monstres de la seconde moitié de la saison seront présentés. Nous allons ensuite continuer à ajouter à cette liste et ainsi raccourcir le délai jusqu’à la sortie de la deuxième saison de « The Witcher ».

The Witcher: Les monstres de la saison 2

De plus, il y a d’autres personnages de la série qui nous attendent dans la prochaine saison, dont l’un a déjà été annoncé et surtout les fans de la Jeux The Witcher devrait plaire:

