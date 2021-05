High School Musical: Le casting de la série contre le quiz HSMTMTS le plus impossible | 45secondes.fr rencontre

Regardez la distribution de High School Musical: The Musical: The Series s’affronter dans le quiz HSMTMTS le plus difficile.

En l’honneur de High School Musical: The Musical: La série saison 2, nous avons demandé au casting bien-aimé de répondre à un quiz impossible.

Il est indéniable que High School Musical: The Musical: La série est l’une des meilleures émissions de télévision sur Disney +. Non seulement c’est une version intelligente de l’original Musique de lycée franchise mais il a aussi un scénario hilarant, des personnages adorables et des rebondissements brillants. Sans oublier, les chansons originales de la bande originale sont tout aussi incroyables que les HSM des chansons avec lesquelles nous avons grandi.

Cependant, ce sont les acteurs qui font HSMTMTS tellement bon. Dans cet esprit, nous les avons mis en compétition les uns contre les autres The Most Impossible High School Musical: The Musical: The Series Quiz pour savoir qui connaît le mieux son émission.

Tout d’abord, nous avons divisé le casting en quatre équipes: 1) Joshua Bassett et Matt Cornett, 2) Frankie Rodriguez et Joe Serafini, 3) Kate Reindeers et Mark St. Cyr et 4) Dara Reneé, Julia Lester et Larry Saperstein. Nous avons ensuite demandé à chacune des équipes le même ensemble de difficile HSMTMTS questions anecdotiques et a couronné les gagnants en fonction de celui qui a obtenu le plus de bonnes réponses.

Pour garder les choses intéressantes, il y a eu trois tours. Le premier tour était un général HSMTMTS Tour de questions-réponses au cours duquel nous avons interrogé les acteurs HSMTMTS les faits. Le deuxième tour était un Who Said That? ronde dans laquelle ils ont dû deviner qui a dit quelles lignes du spectacle. Et le dernier tour était un tour de Name the Song dans lequel ils devaient lister chaque chanson de la bande originale de la saison 1 en 30 secondes.

Comme prévu, cela devient très compétitif, très rapidement. Regardez la vidéo ci-dessus pour découvrir qui a gagné et jouer avec vous-même.

