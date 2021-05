Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr.sont toujours ensemble prouvant que le véritable amour n’est pas mort

Oui, Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. sont toujours mariés. Et oui, nous pleurons de joie à ce sujet.

La vie peut parfois être imprévisible et volatile, mais une chose sur laquelle vous pouvez compter est la relation entre Freddie Prinze Jr. et Sarah Michelle Gellar. Pouvez-vous croire que les icônes Scooby-Doo sont TOUJOURS ensemble? Oui, vous ne le savez peut-être pas, mais Freddie et Sarah ont l’un des mariages les plus durables d’Hollywood et, sérieusement, rien ne nous apporte plus de joie.

L’histoire d’amour de Freddie et Sarah a commencé en 1997 sur le tournage de Je sais ce que tu as fait l’été dernier. Le couple s’est fiancé en avril 2001 et s’est fait atteler au Mexique en septembre 2002. Cela signifie qu’ils sont mariés depuis 18 ans. Et à Hollywood, c’est littéralement une vie.

Maintenant, vous pensez probablement que Freddie et Sarah sont tombés amoureux l’un de l’autre en jouant des amoureux, cependant, le couple n’a pas eu beaucoup de scènes ensemble dans je sais ce que tu as fait l’été dernier. Leur relation a en fait commencé comme une amitié avec Freddie, donnant à Sarah des ascenseurs vers et depuis le plateau parce qu’elle ne pouvait pas conduire.

Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. sont toujours ensemble. Image: @sarahmgellar via Instagram, Warner Bros Pictures

«Elle n’avait pas de permis de conduire. Elle ne savait pas conduire. Et nous tournions à Southport, en Caroline du Nord, à une heure de route de Wilmington, la plus grande ville la plus proche de nous, « A déclaré Freddie à US Weekly en avril 2020.

«C’était une heure de route juste pour aller au gymnase. Et quand nous avons transporté le film à South Park, elle n’avait aucun moyen de monter là-bas. Alors, j’ai commencé à la conduire, et c’est à ce moment-là qu’elle et moi sommes devenues amies. Et nous parlions juste de la vie et de trucs comme ça, et nous avions des philosophies complètement différentes sur à peu près tout.Parce qu’elle était née et a grandi à New York et j’étais un enfant né et a grandi à Los Angeles, et nous avons juste regardé tout comme la nuit et jour. «

Mais attendez, ça devient encore plus adorable. Freddie et Sarah se sont liés par leur amour mutuel de la nourriture (si vous avez jeté un coup d’œil sur Instagram de Freddie, vous saurez qu’il est un excellent chef). Il a poursuivi: «À la fin du film, je voulais juste être ami avec elle parce que je pensais qu’elle était trop maigre et que je voulais cuisiner pour elle. Parce que c’est ce que fait ma famille. Et donc, nous avons commencé ce truc de barbecue hebdomadaire chez elle, et moi et mes cousins ​​venions et cuisinions de la nourriture pour elle et ses amis. Et puis nous nous assurions que tout le monde mange, et c’est un peu comme ça que notre amitié a commencé. »

Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. dans Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed. Image: Images de Warner Bros

Comme on dit, le reste appartient à l’histoire. Freddie et Sarah ont continué à prospérer et maintenant ils ont deux enfants ensemble: Charlotte, 11 ans, et Rocky, 8 ans. Ils ont également joué ensemble dans plus de films et si vous pouvez travailler avec votre moitié, vous savez votre relation est assez solide.

Les deux ont joué dans Elle est tout ça, Heureusement N’Ever After, Poulet robot et Rebelles de Star Wars. Et bien sûr, comment pourrions-nous oublier le Scooby Doo la franchise. Freddie a joué Fred Jones et Sarah a joué Daphne Blake dans Scooby Doo et Scooby-Doo 2: Monstres déchaînés.

Quand ils n’agissent pas, vous pouvez les trouver sur Instagram partageant de jolis extraits de leur vie et des souvenirs adorables de leur jeunesse. Honnêtement, votre cœur pourrait exploser.

Freddie Prinze Jr. & Sarah Michelle Gellar lors des Kid’s Choice Awards. Image: Jeff Kravitz / FilmMagic, Inc

Et le secret pour maintenir leur relation florissante à Hollywood? Eh bien, Sarah a laissé tomber quelques joyaux relationnels. Elle a déclaré à US Weekly: « Il faut du travail pour avoir une bonne amitié. Vous devez appeler et vous enregistrer et consacrer ce temps, et la plupart des gens ne sont pas disposés à faire ce travail. Donc, pour avoir une relation réussie, que ce soit un mariage , que ce soit de l’amitié, que ce soit des affaires, il faut y mettre du temps, si l’on veut voir les résultats. «

Elle a ajouté: « Pour maintenir une relation, vous devez avoir des choses privées et des choses qui vous appartiennent et entre vous deux. »

Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. sont mariés depuis 2002. Photo: @sarahmgellar via Instagram

Alors mesdames, je pense que nous avons tous appris une leçon précieuse ici. Si vous voulez avoir une relation réussie et durable, il y a quelques choses que vous devez faire: Gardez votre relation privée, trouvez quelqu’un prêt à cuisiner pour vous (mais qui est aussi un très bon acteur) et, surtout, jetez votre le permis de conduire.

Part de gâteau.

