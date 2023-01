Maniac de Junji Ito : chacun des contes japonais du macabre

« Junji Ito Maniac : Contes japonais du macabre” (“Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre” en anglais) est un Anime d’horreur Netflix basé sur les différentes histoires de Junji Ito, qui est l’un des mangakas d’horreur les plus réussis de toute l’histoire du Japon.

Ce n’est pas la première adaptation manga de « Junji Ito Maniac », puisqu’un DVD contenant des histoires étranges, dérangeantes et terrifiantes est sorti en 2018. Les 12 chapitres de la nouvelle série sont disponibles sur la populaire plateforme de streaming à partir du 19 janvier 2023.

Apparemment dans un aperçu, « Junji Ito Maniac : Contes japonais du macabre» adaptera des histoires comme « The Strange Hikizuri Siblings », « Hanging Balloon », « The Sandman’s Lair », « The Bully » et « Tomb Town ». Mais Quelles autres histoires seront adaptées dans le nouvel animé Netflix?

ÉPISODES DE « JUNJI ITO MANIAC : HISTOIRES JAPONAISES DU MACABRE »

1. Les étranges frères Hikizuri

Un photographe intéressé par les esprits et les fantômes visite la maison étrange et effrayante où vivent les six frères Hikizuri.

Les étranges frères Hikizuri est la première histoire de « Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre » (Photo: Netflix)

2. L’histoire du tunnel mystérieux / Le bus de la crème glacée

Goro retourne au tunnel où il a vu une fois sa mère entrer. Un camion de glaces arrive dans le quartier, conduit par un charmant jeune homme.

3. Ballons suspendus

Après la mort d’une idole populaire par un suicide présumé, de multiples observations de sa tête géante et grotesque flottant dans le ciel commencent à être enregistrées.

Les ballons suspendus est le titre du chapitre 3 de « Junji Ito Maniac : Japanese Tales of the Macabre » (Photo : Netflix)

4. La chambre silencieuse / Le repaire du bac à sable

Koichi ne peut pas étudier car son jeune frère Soichi fait trop de bruit. Hanté par ses rêves, Yuji demande à son amie Mari de le tenir éveillé.

5. Intrus / Cheveux longs dans le grenier

Oshikiri entend des pas étranges dans la maison où il vit seul. Chiemi se réveille et trouve un rat piégé dans ses longs cheveux noirs.

Intrus et Long Hair in the Attic sont les histoires du chapitre 5 de « Junji Ito Maniac : Japanese Tales of the Macabre » (Photo : Netflix)

6. Moule / Bibliothèque des illusions

Un an après avoir loué sa maison à M. Rogi, Akasaka trouve de la moisissure partout. Goro, le mari de Koko, est obsédé par l’entretien de sa bibliothèque.

7. La ville des tombes

Après avoir écrasé une fille avec leur voiture, Tsuyoshi et sa sœur Kaoru découvrent que le chemin qu’ils ont emprunté est bloqué par d’innombrables pierres tombales.

La ville des tombes est l’histoire du chapitre 7 de « Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre » (Photo: Netflix)

8. Couches de terreur / La chose qui s’est échouée sur le rivage

Lorsqu’un accident lui fait perdre la moitié de son visage, Reimi découvre que ses jeunes identités existent toujours en elle. Une étrange créature marine apparaît sur le rivage.

9. La photo de Tomie

Tomie, un nouvel élève menaçant, est contrarié de découvrir que Tsukiko prend et vend des photos des garçons les plus populaires de l’école.

La photo de Tomie est l’histoire du chapitre 9 de « Junji Ito Maniac : Japanese Tales of the Macabre » (Photo : Netflix)

10. Le labyrinthe intolérable / Abus

Deux amis se perdent dans les montagnes et rencontrent une communauté de moines ascètes. Kuriko finit par intimider un petit garçon avec qui elle jouait…

11. Le couloir / Sculptures sans tête

Un jeune homme s’installe dans une pension de famille à côté d’un cul-de-sac. Un professeur de dessin ironiquement connu pour ses sculptures est retrouvé décapité… sans tête !

12. La femme qui murmure / L’animal de compagnie adoré de Soichi

Une femme mystérieuse se charge d’aider une fille hystérique qui ne peut prendre aucune décision par elle-même. La famille de Soichi adopte un chat.