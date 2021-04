Doit regarder un anime bourré d’action similaire à Jujutsu Kaisen!

Battant des records après des records, Jujutsu Kaisen a remporté le prix de l’anime de l’année lors du sommet annuel des Crunchyroll Anime Awards. Ce n’est pas beaucoup plus tard que les stocks de Manga de Jujutsu Kaisen ont connu une tempête de ventes. Ce spectacle d’action d’horreur présente l’histoire de Yuji Itadori, un lycéen aux réflexes surnaturels.

Pour vous assurer que votre dose quotidienne de liste d’anime reste pleine d’action et de fantaisie, nous avons sélectionné le Top 5 des anime que vous devez regarder si vous aimiez Jujutsu Kaisen.Dans un monde plein d’esprits maudits, Itadori ingère le doigt de Ryomen Sukuna, la malédiction la plus redoutée des temps anciens. Sukuna était connu pour avoir dévoré d’innombrables vies à mains nues. Plus tard, Yuji est recruté comme sorcier au lycée préfectoral de Kyoto Jujutsu en première année.

Les gens ont apporté une immense quantité d’amour à cette émission. La première saison de Jujutsu Kiasen est sur le point de rencontrer son impasse le 26 mars 2021, ce qui en fait l’un des meilleurs spectacles pour les hivers. Les fans vont sûrement rater cette histoire de sorcellerie.

1. Le Dieu du lycée

MAPPA fait des merveilles en 2020? Ce n’est pas non plus quelque chose de nouveau. God of Highschool saison 1 était un autre anime qui a fait beaucoup de bruit en 2020. Jin Mori, un lycéen de 17 ans, combat les meilleurs artistes martiaux en Corée du Sud pour se rendre aux ressortissants de GOH. Pour rencontrer à nouveau son grand-père, Mori se bat dans le tournoi pour que son souhait soit réalisé en tant que prix.

Dans le dernier épisode de GOH saison 1, Mori déchaîne sa forme finale de Seiten Taisei, le roi des singes. La saison 1 de God of Highschool ne comprend que 13 épisodes, mais cela vaut la peine de regarder pour tous ceux qui aiment le genre d’action.

2. Chasseur x Chasseur

Toute la série tourne autour de Gon Freecss, un garçon de 12 ans qui se rend à l’examen de chasseur pour rencontrer son père, Ging Freecss. Au cours de son voyage à l’examen de chasseur, il se fait de très bons amis comme Kurapika, Leorio et Killua Zoldyck.

L’ensemble de l’anime est divisé en de nombreux arcs, l’arc de fourmis Chimera étant le favori de la plupart des téléspectateurs. Gon libère sa forme finale en consommant sa force vitale pour vaincre l’un des gardes royaux de Chimera Ant King et venger Kite.

3. Trèfle noir

Asta et Yuno ont été élevés dans une église dans les boonies. Alors qu’Asta était un enfant super énergique sans compétences magiques, Yuno connaissait bien les pouvoirs magiques. Le rêve d’Asta de devenir le roi sorcier pousse Yuno à penser à protéger ses proches s’il vise la même chose.

Yuno a été choisi comme le maître du populaire trèfle à quatre feuilles Grimoire, tandis qu’Asta a obtenu le trèfle à cinq feuilles qui était auparavant possédé par les démons. Il est à noter qu’Asta a été choisi par le Black Clover Grimoire, ce qui rend ce spectacle engageant dès le début.

4. Kimetsu no Yaiba

Tanjirou Kamado apprend l’art de la respiration de l’eau de tuer des démons pour anéantir Muzan Kibutsuji, celui qui a dévoré sa famille et transformé Nezuko en démon. Au cours de son voyage, il se lie d’amitié avec Zenitsu, un tueur de démons qui crache le tonnerre. La saison 1 de Demon Slayer se termine sur une note avec Tanjirou, et le groupe se voit confier une mission avec Kyojuro Rengoku, une flamme Hashira de l’académie Demon Slaying. C’est un anime shounen dark-fantasy, similaire à Jujutsu Kaisen dans le genre.

5. Eau de Javel

Les téléspectateurs peuvent assister à beaucoup d’action, tout comme Jujutsu Kiasen dans cette série. L’histoire de Bleach tourne autour d’Ichigo Kurosaki, un lycéen de 15 ans qui devient Soul Reaper. Accordé par un Shinigami avec des pouvoirs surnaturels, Ichigo commence à en apprendre davantage sur ses pouvoirs de sauver les âmes en les battant.

6. Naruto Shipudden

Quand quelqu’un parle de shounen et d’action, comment se fait-il que nous oublions la série Naruto. Il se démarque de la foule dans la liste des émissions d’anime vintage. Naruto est l’une des émissions préférées des fans depuis un certain temps maintenant. Avec l’avancée de Boruto sur nos écrans de télévision maintenant, ce sera un appel difficile pour les critiques de choisir entre Naruto et son successeur.

L’histoire de ce complot autour d’un garçon nommé Naruto Uzumaki, avec des capacités de Ninja. Après des années d’entraînement et de travail acharné, Naruto est de retour dans son village et fait face à la vieille organisation robuste, Akatsuki. Incapable de contrôler le pouvoir de la bête qui se trouve en lui et avec Sasuke toujours en train de tâtonner quelque part, Naruto va maintenant se battre pour prouver sa valeur et son travail acharné à tout le monde.

7. Kekkaishi

La chose la plus courante entre ce spectacle et Jujutsu Kaisen est le mot exorciser. L’histoire tourne autour d’un Kekkaishi nommé Sumimura Yoshimori, qui cultive le pouvoir qui lui a été transmis pour avoir exterminé des démons. Le protagoniste et sa famille sont responsables de la protection du lycée Karasumori, qui est censé être la centrale des démons. Avec un puissant clan de démons avançant vers les terres de Karasumori, Yoshimori pourra-t-il montrer son véritable potentiel et exorciser les démons?

8. Devilman Crybaby

Les démons qui fuient les humains et vice-versa est une chose assez courante. Mais un diable avec un humain qui se bat aux côtés des humains est rare. Eh bien, cette histoire concerne la plus rare des séries les plus rares. Akira, le principal protagoniste de la série, décide de s’unir au royaume des démons après avoir réalisé qu’ils étaient sur le point de prendre le contrôle de l’humanité. Akira se transforme avec succès en Devilman et se met à battre la pulpe du mal. Akira peut-il sauver des démons hybrides humains qui lui ressemblent, avec ses pouvoirs? Si vous cherchez la réponse, vous devez regarder ce thriller fantastique et sombre.

9. Force de feu

Il s’agit d’une série de mangas japonais qui a obtenu son adaptation animée en 2019. Avec un total de 48 épisodes, cette série a été une délicieuse série de science-fiction et de fantaisie sombre avec un mélange d’aventure – l’histoire se déroule autour d’un jeune garçon, Shinra Kusakabe, surnommé les empreintes de pas du diable.

Doué de la capacité à enflammer ses pieds de sa propre volonté, Kusakabe s’inscrit dans la Special Fire Force Company 8 pour mettre fin à la série d’attaques méchantes. En réalisant qu’un culte secret apocalyptique a tué sa mère, Kusakabe se prépare à de nouvelles missions.

10. Noragami

Parlez d’Urban Fantasy et de puissance surnaturelle, Noragami est sûrement un bon spectacle pour Otakus. Ce thriller d’action est diffusé à la télévision depuis 2014. Avec 12 épisodes, l’histoire tourne autour de Hiyorki qui est un lycéen à la vie normale. Hiyorki rencontre un accident de bus, faisant glisser son âme de son corps et se trouver entre un monde parallèle.

Au fur et à mesure que l’histoire avance, elle découvre deux rives différentes, la rive proche et la rive éloignée. Déterminée à récupérer son ancien corps, Hiyorki rencontre un dieu nommé Yato. qui promet de l’aider.

11. Mob Pyscho 100

La série parle de Kageyama Shigeo, un garçon qui va à l’école a un pouvoir et des capacités surnaturels. Ému par ses pouvoirs, Kageyama se rend vite compte que ses pouvoirs possèdent une menace pour les autres à moins et jusqu’à ce qu’il n’apprenne pas à supprimer ses émotions. Shigeo, avec l’aide d’autres personnes aux capacités différentes, s’implique dans des combats consécutifs.

Cette série est sûre d’obtenir sa 3e saison très prochainement. La saison 1 de Mob Psycho 100 comprend 12 épisodes, tandis que la saison 2 a été diffusée avec 13 épisodes en 2019.

une seconde de chaque épisode de #JujutsuKaisen pic.twitter.com/iEjoeInQU5 – rechael (@yoshdai) 28 mars 2021

De nombreux autres spectacles sont similaires à Jujutsu Kaisen, mais ce sont quelques-uns des meilleurs choix de notre côté. Vous pouvez facilement diffuser ou télécharger ces émissions à partir d’un large éventail de sites Web d’anime disponibles. Nous espérons que vous aimez nos meilleurs choix d’anime que vous devez regarder si vous avez aimé Jujutsu Kaisen.