Amazon Boss explique pourquoi l’émission télévisée Le Seigneur des Anneaux doit disposer d’un budget de 465 millions de dollars

Le succès de Jeu des trônes pour HBO a finalement prouvé hors de tout doute que les grandes épopées fantastiques avec des budgets énormes peuvent trouver une maison sur le petit écran. Maintenant, il semble normal que le nouveau record de «l’émission fantastique la plus chère» soit établi par une série basée sur la Terre du Milieu de l’icône fantastique JRR Tolkien. Amazon Studios produit actuellement la première saison de le Seigneur des Anneaux, selon la rumeur, un prix de 465 millions de dollars attaché pour la première saison seulement. La chef d’Amazon Studios, Jennifer Salke, a défendu le budget géant basé sur la popularité des œuvres de Tolkien.

« Le marché est fou, comme vous l’avez vu avec le Couteaux sortis accord. [Netflix paid $469 million for two sequels.] C’est une saison complète d’un énorme spectacle de construction du monde. Le numéro est un titre sexy ou un titre fou sur lequel il est amusant de cliquer, mais qui construit vraiment l’infrastructure de ce qui soutiendra toute la série. Mais c’est un monde fou et plusieurs personnes sur ce Zoom, principalement Bela et moi, avons été dans des situations d’enchères où il commence à monter incroyablement haut. «