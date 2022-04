Helen Mirren et son mari Taylor Hackford pleurent la mort de son fils Rio

Helen Mirren et son mari Taylor Hackford pleurent la perte de son fils, Rio Hackford, décédé le 14 avril à 51 ans.

La semaine dernière, Alex Hackford a déclaré à Variety que son frère était décédé à Huntington Beach, en Californie, des suites d’une maladie.

Mardi, Helen, 76 ans, et Taylor, 77 ans, mariés depuis 1997, ont fait leurs premiers commentaires sur la mort de Rio.

Dans une déclaration envoyée à AUJOURD’HUI, le réalisateur et l’acteur ont déclaré qu’ils « sont tous deux inspirés par la vie de notre fils et beau-fils, Rio Hackford, et le cœur brisé par sa perte ».

« Sa vie nous a montré comment vivre dans la générosité et la communauté », a déclaré le couple. « Il a partagé le voyage de sa vie avec tant de personnes qui le pleurent maintenant, et en même temps, célèbrent leur fortune en le connaissant. »

Le couple a également confirmé que Rio « est décédé d’un mélanome uvéal, une forme de cancer très agressive et rare ».

Helen Mirren avec son mari Taylor Hackford (à gauche) et ses deux fils, Rio et Alex, lors de sa cérémonie sur le Hollywood Walk of Fame le 3 janvier 2013. Alberto E. Rodriguez / WireImage

Selon le National Cancer Institute, le mélanome uvéal ou intraoculaire est une maladie qui provoque la formation de cellules malignes dans les tissus de l’œil.

Certains signes de la maladie comprennent une vision floue et une tache sombre sur l’iris.

« Nous supplions tous ceux qui lisent ceci de se faire tester la vue au moins une fois par an, ce qui pourrait sauver leurs proches de ce cancer », ont déclaré Helen et Taylor dans le communiqué conjoint.

Helen a également partagé une photo de son beau-fils sur son Instagram samedi.

Elle a simplement écrit « El Rio » dans la légende.

Rio, né Rio Del Valle Hackford, était un propriétaire de club et un acteur qui est apparu dans « The Mandalorian », « Swingers », « The People v. OJ Simpson: American Crime Story » et « Jonah Hex ».

Plus récemment, il a joué un manager dans « Pam & Tommy » de Hulu.

L’acteur possédait les bars The Matador, One-Eyed Jacks and Pals à la Nouvelle-Orléans, The Monty et The Eldorado à Los Angeles, The Grasshopper à Long Beach et The Homestead à San Francisco, a déclaré le représentant d’Helen et Taylor AUJOURD’HUI.

Suite à l’annonce de la mort de Rio, le scénariste DV DeVincentis, qui a travaillé avec le défunt acteur sur « American Crime Story », a publié un hommage sincère sur Instagram.

À côté d’une photo en noir et blanc de Rio, DeVincentis a écrit : « Rio était plus sensible à l’expérience que quiconque que j’ai jamais connu. Il arrêterait ce qui se passait pour le signaler, vous obliger à faire attention.

DeVincentis a continué à féliciter son ami dans les commentaires. Le scénariste a ajouté: «Sa générosité était silencieuse et écrasante. Son honnêteté était la meilleure – complète et jamais sans souci, même les choses difficiles.

«Rio savait juste des choses. Choses ésotériques. Des choses hors de la carte. Des choses secrètes. Des choses merveilleuses. Il savait ces choses à cause de son charme, de son esprit, de son honnêteté, de son caractère et de sa personnalité dure. C’était un vrai homme dans une mer de poseurs », a déclaré Josh Homme de Queens of the Stone Age dans un communiqué fourni par le représentant d’Helen et Taylor.

Renée Zellweger a ajouté : « Rio… un titan de gentillesse, d’amour, de classe, de courage. Et super. Une légende. »

«Aussi loyal et drôle que n’importe qui pourrait l’être. Rio était le meilleur de tous les temps. Vraiment unique en son genre », a déclaré Vince Vaughn.

Rio laisse dans le deuil sa femme, la compositrice Libby Grace, deux enfants, un frère, un père et une belle-mère.