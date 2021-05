Hercules de Marvel aurait combattu Thor dans un amour douteux et une fuite de tonnerre

Prenez ceci avec un grain de sel, mais il est possible que le très attendu Thor: l’amour et le tonnerre pourrait contenir une séquence de combat entre Thor et Hercule, le demi-dieu grec qui a une profonde connaissance de Marvel Comics. La fuite provient de 4chan, elle n’est donc en aucun cas digne de confiance, mais elle s’additionne compte tenu du contexte récent.

La scène en question serait principalement de style comique, car elle montrerait Thor et Hercule « très enfantin à propos de quelque chose », ce qui parle du style de la réalisatrice Taika Waititi. Il contiendrait également gardiens de la Galaxie‘s Drax et Rocket parient sur le combat avec Drax pariant sur Hercules tandis que Rocket parie sur Thor.

Cette fuite ne doit certainement pas être considérée comme crédible, mais des confirmations récentes sur Amour et tonnerre semblent le soutenir. Russell Crowe a récemment annoncé qu’il jouerait Zeus dans le film. Zeus est le père d’Hercule, donc cela ne fait qu’alimenter la légitimité de la fuite. De plus, le principal méchant de Amour et tonnerre est confirmé comme étant Gorr, The God Butcher (qui sera joué par Christian Bale). Dans les bandes dessinées, Gorr est connu pour faire exactement ce que son titre suggère: tuer des dieux. Il est certainement possible que Gorr apparaisse tôt dans le film et tue des dieux pour établir sa présence. Zeus semble être un candidat parfait pour être tué par Gorr en raison de son histoire limitée de la bande dessinée et du fait que Crowe a confirmé son rôle n’est qu’un caméo. Je parierais que si Hercule se présente, il sera à l’abri de la colère de Gorr.

La fuite ne dit pas qui joue Hercule, donc soit la source n’avait que les yeux sur le script, soit il est totalement inutile. Je pense que la réponse se situe quelque part entre les deux. L’apparition de Zeus dans un film Marvel sans Hercule n’aurait pas de sens narratif, je soupçonne donc qu’Hercule sera au moins nommé dans le film. La fuite continue de partager d’autres possibilités narratives de Amour et tonnerre, mais je ne les partagerai pas ici.

Que la fuite soit légitime ou non, cela souligne un problème plus important pour le MCU, car les fuites sont de plus en plus fréquentes pour Marvel Studios. Spider-Man: pas de retour à la maison, par exemple, a été une énorme cible pour les fuites et les rumeurs. De plus, il est de plus en plus difficile de cacher le tournage aux paparazzi, comme en témoignent les photos de tournage publiées tout le temps. Pourtant, pour autant de fuites qu’un film comme Avengers: Fin de partie eu, Marvel a pu garder la plupart des moments cruciaux sous clé. Avec un peu de chance, Amour et tonnerreemboîte le pas et garde secrets ses moments les plus importants jusqu’à sa sortie.

Thor: l’amour et le tonnerre tourne actuellement en Australie avec une distribution impressionnante. Chris Hemsworth est de retour en tant que Thor, avec Tessa Thompson et Natalie Portman reprenant leurs rôles de Valkyrie et Jane Foster respectivement. Il est également confirmé que les Gardiens de la Galaxie apparaissent, bien que leurs rôles soient probablement limités. Les autres membres confirmés de la distribution incluent Christian Bale dans le rôle de Gorr, Taika Waititi dans le rôle de Korg, Russell Crowe dans le rôle de Zeus et Jaimie Alexander dans le rôle de Lady Sif. Thor: l’amour et le tonnerre sortira en salles le 6 mai 2022.

Sujets: Thor 4, Thor