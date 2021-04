Taylor Swift Fearless: voici l’heure à laquelle la version de Taylor sort dans votre pays

Fearless (Taylor’s Version) sortira le vendredi 9 avril. Voici quand il sort dans votre pays.

C’est enfin là! Taylor Swift est sur le point de sortir Sans peur (version de Taylor), le premier de ses albums réenregistrés, le vendredi 9 avril, mais à quelle heure sortira-t-il?

Ainsi que les pistes réenregistrées de l’original Intrépide album, Taylor ouvre également son coffre-fort de chansons inédites et nous offre six toutes nouvelles versions studio parallèlement à la sortie de l’album.

Deux d’entre eux (« You All Over Me » avec Maren Morris et « Mr. Perfectly Fine ») sont déjà sortis, et les quatre autres (« Don’t You », « Bye Bye Baby », « That’s When » et » We Were Happy ‘avec Keith Urban) sera bientôt entre nos mains.

Que vous prévoyiez de vous lever tard pour voir comment Taylor a réinventé son album emblématique de 2008, ou que vous deviez régler une alarme pour que vous puissiez abandonner tous vos plans et lancer la lecture dès sa sortie, voici une liste pratique des heures de sortie. .

Quelle heure est Sans peur (version de Taylor) publié?



Album de Taylor Swift Fearless: À quelle heure est-il sorti? Photo: Neilson Barnard / Getty Images, République

Ce que fait le temps Sans peur (version de Taylor) sortir?

Tout comme les sorties de Folklore et Toujours, ainsi que le récent single ‘You All Over Me’, Sans peur (version de Taylor) devrait être publié le Vendredi 9 avril à minuit HAE (00h00 HAE). Cela signifie qu’il baissera en même temps pour tout le monde, mais le exact le temps variera selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde.

Voici quand Sans peur (version de Taylor) est libéré dans votre pays

États-Unis (PDT) – 21h00

États-Unis (HAE) – 00h00

Canada – 12h00 (Toronto), 21h00 (Vancouver)

Brésil (Rio De Janiero) – 01h00

Argentine (Buenos Aires) – 01h00

Royaume-Uni (BST) – 5h00

Europe (heure d’été d’Europe centrale) – 6h00

Europe (heure d’été de l’Europe de l’Est) – 7h00

Afrique du Sud (Le Cap, heure de l’Afrique centrale) – 6h00

Inde (New Delhi) – 9h30

Indonésie (Jakarta) – 11h00

Philippines (Manille) – 12h00

Chine – 12h00 (Pékin, Shanghai)

Hong Kong – 12h00

Singapour – 12h00

Australie – 12h00 (Perth), 14h00 (Sydney)

Japon (Tokyo) – 13h00

Nouvelle-Zélande (Auckland) – 16h00

Pour la liste complète des villes à travers le monde, trouvez votre heure de sortie exacte ici.

.

