"FIFA 21" montre maintenant combien de temps et d’argent vous avez mis dans le jeu

Electronic Arts reçoit beaucoup de critiques pour le mode Ultimate Team de la série « FIFA ». Les joueurs peuvent l’utiliser pour dépenser d’énormes sommes d’argent réel sur des packs de cartes de joueur virtuelles, ce qui peut être un problème pour les jeunes en particulier. Une nouvelle fonction devrait maintenant donner une meilleure vue d’ensemble du temps et de l’argent consacrés à la simulation de football.

L’affichage appelé FIFA Playtime est mis à jour dans « FIFA 21 » et vous permet de définir des limites de temps de jeu et de dépenses en argent réel dans le jeu. EA souhaite permettre aux joueurs d’avoir plus de contrôle sur leur comportement de jeu, comme l’a annoncé le fabricant dans un article de blog. À maintes reprises, la série « FIFA » fait la une des journaux négatifs et des poursuites judiciaires impliquant des achats en argent réel dans le jeu.

Les joueurs peuvent contrôler leur comportement de jeu avec FIFA Playtime

Selon EA, des enquêtes ont montré que de nombreux fans se sentent plus à l’aise de jouer à «FIFA» lorsque les données pertinentes sont accessibles de manière transparente. FIFA Playtime fournit cet aperçu et limite le nombre de matchs jouables et de points FIFA achetables ainsi que le nombre de packs de cartes pouvant être ouverts. À l’avenir, les paramètres devraient pouvoir être encore affinés afin de permettre aux joueurs un contrôle encore meilleur. Maintenant, tout ce que les joueurs ont à faire est d’utiliser ces outils.

« FIFA 21 »: contentieux sur difficulté « dynamique »

EA se défend actuellement contre les allégations d’augmentation de la vente de packs FIFA avec une « difficulté de jeu dynamique ». Un juge néerlandais a également statué qu’EA pouvait s’attendre à des amendes allant jusqu’à 500 000 euros par semaine tant que les packs sont vendus selon le principe de la boîte à butin.

Dans un pack, il y a plusieurs cartes dont la valeur est déterminée aléatoirement. Il existe des cartes bronze, argent et or avec différents joueurs précieux qui peuvent être utilisées dans « FIFA 21 ». Les packs de cartes sont payés avec des points FIFA que les joueurs achètent contre de l’argent réel ou reçoivent en petites quantités dans le jeu.