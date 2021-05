Returnal Patch 1.3.6 disponible maintenant sur PS5, corrige de nombreux problèmes et plantages courants

Housemarque est mis à l’épreuve, car son exclusivité PlayStation 5 Returnal a causé des problèmes avec divers bugs. Un certain nombre de joueurs ont été confrontés à des problèmes assez désagréables, comme des portes qui ne s’ouvrent pas, l’incapacité de ramasser des objets et des plantages de jeu. Bien que ces plantages puissent être un problème du côté de Sony, il semble que le développeur ait travaillé dur pour tout régler. Un correctif précédent perturbait les données de sauvegarde des utilisateurs, mais avec la dernière mise à jour d’aujourd’hui, il semble que Housemarque reprenne le contrôle.

Le patch 1.3.6 est maintenant disponible au téléchargement, et tout va bien, il devrait régler un certain nombre de problèmes. Le studio déclare que cette mise à jour corrige les problèmes que les gens rencontrent lors de l’équipement de Selene dans les combinaisons de pré-commande, ce qui signifie que les portes déverrouillées devraient maintenant s’ouvrir correctement et que vous devriez pouvoir ramasser des objets. Les plantages sont également résolus avec cette mise à jour, et tout problème lors de l’utilisation de dispositions de boutons personnalisées doit également être corrigé.

Voici les notes de mise à jour:

Plusieurs correctifs de stabilité traitant de rares plantages / blocages.

Correction d’un problème avec les combinaisons de pré-commande bloquant parfois la collecte d’articles et l’ouverture de la porte.

Correction du comportement de guérison incorrect lors du repos à Helios.

Correction de problèmes avec certains mappages de contrôleurs personnalisés.

De nombreuses corrections et améliorations mineures.

À propos, ce point sur le repos à Helios signifie que les joueurs ne pourront plus guérir dans le vaisseau aussi souvent qu’ils le souhaitent. Cet exploit de clavier qui vous permet d’accéder aux astuces de débogage a également été corrigé.

Housemarque a également noté sur Twitter que ce correctif résout le problème de corruption des données de sauvegarde. Si vous avez déjà perdu votre sauvegarde, cela ne la ramènera pas, mais cela signifie que cela ne se reproduira plus. Phew.

Quoi qu’il en soit, la mise à jour est prête à être lancée dès maintenant, pesant environ 1 Go. En espérant que le jeu sera enfin plus stable à partir d’aujourd’hui.