«  The Suicide Squad  » aurait plus d’une scène post-crédits

Noël à Paris, thé noir, boîte 90g

"Paris est une fête", et, pour la plus belle d’entre toutes, il existe un thé savoureux et parfumé qui mêle avec gourmandise à un mélange de thés noirs , les saveurs fruitées de la cerise et de l’ amande et celles délicieusement épicées du pain d’épices et du gingembre . Conditionné en boîte métal aux motifs de Noël. Poids net : 100 grammes. COMPOSITION Thés noirs de Chine et du Sri Lanka agrémentés de pétales de fleurs de bleuet. Arômes d'amandes, de cerise, gingembre et épices. NOTES DE DEGUSTATION Notes gourmandes et épicées, fruitées (cerise). PREPARATION Infusion : 5 mn Eau : 90° Noël à Paris, thé noir est disponible à l'achat et au meilleur prix sur le site de Pomme d'Ambre, votre épicerie fine en ligne. Retrouvez les produits sélectionnés pour leurs qualités et leurs bienfaits. Goûtez Pomme d'Ambre !