La collection James Dean de la succession de l’agent se vend plus de 260 000 €

Une multitude d’objets appartenant à James Dean a été vendu aux enchères pour beaucoup d’argent. Les souvenirs, trouvés dans la succession de l’ancien agent de Dean, Jane Deacy, se sont vendus jeudi soir pour plus de 260 000 €, selon les enchères de Nate D. Sanders. La collection James Dean comportait des souvenirs inédits recueillis lors de l’ascension rapide de l’acteur à Hollywood pendant trois ans avant que sa vie ne soit tragiquement écourtée. La collection de 400 lots est également remarquable par sa quantité.





Certains des articles uniques proposés à la vente aux enchères comprennent un contrat Warner Bros. original pour Est de Eden, Rebelle sans causeet Géant. Il a même été signé, ce qui le rend d’autant plus précieux. Décrit comme l’un des « contrats d’acteur les plus importants de l’histoire d’Hollywood », l’article s’est vendu 22 958 €. Un contrat distinct avec Dean et Warner Bros. pour Géant également vendu pour 15 679 €.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Il y avait aussi deux lettres manuscrites de Dean qu’il avait données à Deacy. Dans la première lettre, Dean s’adresse à Deacy en tant que « maman » et parle de la façon dont la vie se déroule pour lui à Los Angeles pendant la production de Est de Eden. Une deuxième lettre décrit la relation de Dean avec sa belle-mère, voir un « analyste », arrêter de fumer et de boire, et manquer d’argent. Il est à noter que la lettre comprenait également un petit autoportrait dessiné par Dean. Ensemble, les lettres se sont vendues 10 706 €.





L’héritage de James Dean perdure

Warner Bros.

Un autre objet mis aux enchères est la carte grise de la moto de James Dean. C’est remarquable car l’amour de Dean pour les motos est bien connu et va de pair avec son Rebelle sans cause image. La carte d’immatriculation de la moto est datée de décembre 1953, portant le nom de Dean et l’adresse de New York ainsi que le fabricant de la moto, le VIN partiel et le numéro de titre. Cela s’est vendu pour 4 004 €, tandis que les clés de l’appartement de Dean à New York pour 7 009 € supplémentaires.

Une grande photo à la gélatine argentique signée Deacy a également été vendue, comme l’a écrit Dean, « À maman / Mon cœur et merci / Jim ». Cela montrait en outre l’affection que le jeune acteur avait pour son agent. Dean avait considéré « Lady Jane » comme une deuxième mère, car il avait grandi sans mère pendant la majeure partie de son enfance et avait eu une relation éloignée avec sa belle-mère. Cette photo s’est vendue 15 101 €.

« Nous sommes heureux d’offrir aux collectionneurs près de 400 lots de la collection personnelle de Jane Deacy de son client bien-aimé, James Dean », indique la description de la vente aux enchères. « On sait depuis longtemps que Deacy a ouvert sa propre agence en 1952 pour représenter Dean, alors un acteur en difficulté qui venait de déménager à New York pour redresser sa fortune. Les deux se sont rapprochés, Dean se référant souvent à elle comme Mamans’appuyant sur Deacy non seulement pour sa carrière d’acteur naissante, mais aussi pour son soutien émotionnel, son aide financière et sa foi sans compromis en son avenir. »

La description ajoute: « Le résultat ici est l’offre la plus complète et la plus intime de souvenirs de James Dean jamais mis aux enchères, couvrant les trois années charnières de la vie de Dean lorsqu’il est passé d’acteur en activité à une star de cinéma par excellence. Les articles incluent tout de Dean signé des photos à ses lettres manuscrites, ses contrats signés et sa correspondance offrant des aperçus inédits de sa vie. »

Vous pouvez en savoir plus sur la vente aux enchères de souvenirs de James Dean sur le site officiel de Nate D. Sanders Auctions.