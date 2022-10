Henry Cavill quitte The Witcher pour la saison 4 et sera remplacé

Netflix

Le sorceleur aura la saison 4, mais sans Henry Cavill. Découvrez pourquoi et qui le remplacera.

©NetflixHenry Cavill dans The Witcher

Le sorceleur C’est l’une des séries les plus importantes et préférées de Netflix. La série, mettant en vedette Henry Cavill Il a captivé des milliers de personnes à travers le monde et continue de croître. C’est que, lors de la première de sa première édition, il est entré dans l’histoire de la plateforme. En fait, jusqu’à la première de Bridgerton en 2020, il était le plus regardé au monde en raison du nombre d’heures qu’il a accumulées au cours de ses 28 premiers jours de publication.

A tel point que Netflix n’a hésité en aucune occasion à miser sur Le sorceleur. De plus, la série après la première de sa deuxième saison, qui a eu lieu en décembre 2021, est redevenue à la mode. C’est pourquoi la plateforme l’a renouvelé non pas pour une, mais pour trois saisons supplémentaires. Autrement dit, il y aura une troisième, quatrième et cinquième partie. Quant au troisième, la production aura à nouveau le même casting avec Henry Cavill à la tête.

Cependant, pour la quatrième partie, il y a quelque chose qui va changer. C’est parce que le très Henry Cavill quitte le poste de Geralt de Riv. C’est l’acteur qui vient de confirmer cette information via son compte Instagram. « Quelques nouvelles à partager du Continent. Mon parcours en tant que Geralt de Riv a été rempli de monstres et d’aventures, mais malheureusement je laisse mon médaillon et mes épées pour la saison 4”commença-t-il à expliquer.

Puis il a ajouté : « À ma place, M. Fantastic Liam Hemsworth reprendra le rôle du loup blanc. Comme pour les plus grands personnages littéraires, je passe le flambeau avec révérence pour le temps passé à incarner Geralt et je suis ravi de voir Liam affronter cet homme fascinant et nuancé.Soit ». Et, pour finir, il écrit : « Liam, bon monsieur, ce personnage a une profondeur merveilleuse, il aime plonger et voir ce que vous pouvez trouver”.

Pour sa part, Liam Hemsworth il a également écrit une dédicace. « en tant que fan de Le sorceleurje vole sur des nuages ​​pour avoir l’opportunité de jouer Geralt de Riv. Henry Cavill c’était un Geralt incroyable et je suis honoré qu’il me donne les rênes et me permette de prendre les lames du loup blanc pour le prochain chapitre de son aventure« , a débuté.

En conclusion, Hemsworth a écrit: «Henry, je suis fan de toi depuis des années et j’ai été inspiré par ce que tu as apporté à ce personnage bien-aimé. J’ai peut-être de grosses bottes à remplir, mais j’ai vraiment hâte d’entrer dans le monde de Le sorceleur”. Et avec cela, les deux précisent que pour les nouveaux épisodes, la série changera complètement. Liam Hemsworth sera-t-il un bon remplaçant ? Cela reste à voir.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂