« WandaVision »: ce que l’on sait du spin-off qui aura Vision comme protagoniste

Marvel développe un spin-off de « WandaVision » pour Disney+ centré sur Vision, le personnage de Paul Bettany, selon Deadline. Cette nouvelle série télévisée pouvait compter sur la participation d’Elizabeth Olsen en tant que Wanda Maximoff.

« WandaVision », sorti le 15 janvier 2021 sur Disney+, nous a présenté Wanda Maximoff et Vision après les événements de « Avengers : Endgame ». Wanda, jouée par Elizabeth Olsen, et Vision, jouée par Paul Bettany, vivent leur vie télévisée en noir et blanc dans une version plus simple et plus heureuse de leur avenir.

Après les derniers événements de « WandaVision », les fans voulaient une deuxième saison, mais ce ne sera pas possible (pour le moment). La vérité est que Marvel travaille déjà sur le spin-off avec Paul Bettany, prêt à reprendre son rôle de Vision. Que sait-on d’autre sur ce nouveau projet ? Ici, nous vous disons.

La série Disney+ « WandaVision » explore la relation entre Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) (Photo : Disney+)



QUE SAIT-ON DU SPIN-OFF « WANDAVISION » ?

Marvel travaille sur un spin-off «WandaVision» pour Disney + qui mettra en vedette Paul Bettany. Le projet se concentrera sur le personnage de Vision, comme l’a confirmé Deadline.

La nouvelle série, provisoirement intitulée « Vision Quest », portera sur Vision « essayant de retrouver sa mémoire et son humanité » après les événements de « WandaVision ».

Comme les téléspectateurs s’en souviendront, Vision, après sa mort dans « Avengers: Infinity War », a été ressuscité dans le cadre du monde de rêve de sa femme Wanda, tandis que la vision originale a été reconstruite et réactivée par SWORD.

Vision est un androïde et ancien membre des Avengers créé en utilisant les intelligences artificielles JARVIS et Ultron, ainsi que la Mind Stone et les pouvoirs de Thor (Photo : Disney+)

Alors que la nouvelle série se concentrera sur Vision, il est dit qu’il est possible que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) apparaisse, ce qui aurait du sens étant donné la connexion qui existe entre les deux personnages dans le MCU.

Il convient de noter que « Vision Quest » est supervisé par le créateur, scénariste et producteur exécutif de « WandaVision », Jac Schaeffer. Les représentants de Marvel Studios et de Bettany ont refusé de commenter.

Selon Deadline, une salle des écrivains ouvrira dans les prochaines semaines pour commencer à façonner le nouveau projet Marvel et de nouveaux détails seront connus plus tard.