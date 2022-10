Comment regarder le spécial Halloween « Simpsons » dans lequel ils deviennent « Death Note »

Quelque chose que les fans de « Les Simpsons » j’attends avec impatience chaque année le spécial Halloween appelé « Cabane dans l’arbre de l’horreur» (« La petite maison de la terreur » en espagnol). L’édition de la 34e saison de la série Fox comprendra un segment honorant « menace de mort”, le célèbre anime créé par Tsugumi Ohba.

Les années précédentes, le Spectacle animé de Matt Groening parodies de films déjà faites et histoires emblématiques dans le genre horreur tels que « The Ring », « The Headless Horseman » et « The Raven ».

Cependant, maintenant la particularité est que ont décidé de changer complètement la technique et l’esthétique du dessinpour devenir quelque chose de plus similaire aux séries animées japonaises.

« Death Note » suit l’histoire d’un étudiant, Light Yagami, qui trouve un cahier surnaturel qui lui disait que s’il écrivait un nom dessus et visualisait le visage de la personne, ça mourrait. De plus, un esprit sombre nommé Ryuk commence à l’accompagner. Les décès commencent à attirer l’attention du gouvernement et ils engagent un enquêteur, nommé « L », pour découvrir la vérité.

Chaque personnage de « The Simpsons » assume l’un des rôles de l’anime, mais crée également de nouvelles versions. Par exemple, ils montrent à quoi ils ressembleraient Homère et Marge dans une émission japonaise.

Les versions animées d’Homer, Marge et Lisa dans le 34e spécial Halloween de « The Simpsons » (Photo: 20th Television)

COMMENT REGARDER LE SPÉCIAL HALLOWEEN « LES SIMPSON » ?

Le spécial Halloween de « The Simpsons » qui comprend un segment qui rend hommage à l’anime « Death Note », sera diffusé le dimanche 30 octobre prochain sur Fox (Fox, 8/7c)bien que ce sera disponible uniquement pour les États-Unis.

Dans le cas de Amérique latine, les nouveaux épisodes de la saison 34 de « Les Simpson » arriveront via Disney Plus. Cependant encore Aucune date de sortie n’a été officiellement confirmée. spécifique. Cela prend généralement quelques semaines après sa diffusion sur Fox.

REGARDEZ ICI L’APERÇU DU SPÉCIAL DE « THE SIMPSON » ET « DEATH NOTE »