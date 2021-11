Quels sont les acteurs qui seront dans Vikings : Valhalla et à quoi ressembleront leurs personnages

Intrafin Maharaja (vf)

developpez secretement votre propre strategie et tentez de renverser celle de vos adversaires avec lraide des personnages et de leurs capacites. a chaque tour de jeu, le maharaja grand roi hindou, visitera une nouvelle ville, et les joueurs seront recompenses en fonction de la valeur de culte de cette ville.au debut de chaque tour, les joueurs planifieront secretement et simultanement leurs actions a lraide de leur disque.a la fin de la septieme annee ou lorsquaamp;#39;un joueur construit sa septieme statue, le jeu se termine, puis le joueur ayant le plus de prestige gagne.cette nouvelle edition du maharaja comprend de nouveaux personnages a utiliser pendant le tour qui change laamp;#39;ordre des tours, des moyens supplementaires de gagner des points de victoire, un bonus supplementaire chaque fois que vous marquez une ville apres la visite du maharaja en fonction de laamp;#39;assistant que vous avez choisi, et des regles modulaires supplementaires qui peuvent etre ajoutees pendant le jeu et lors du scoring final.jouez egalement en mode solo ou tentez lrune des nombreuses variantes pour une experience de jeu sans cesse renouvelee.