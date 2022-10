Expliqué_ Qu'est-ce que la charge d'énergie propre qu'Apple a activée sur ses derniers iPhones

in

25 octobre 2022 13:02:13 IST

Apple a activé l’une des fonctionnalités de charge les plus prometteuses sur ses derniers iPhones et certains anciens modèles d’iPhone, s’ils ont été mis à jour vers la version la plus récente d’iOS, c’est-à-dire iOS 16.1. Appelé Clean Energy Charging, le nouveau système devrait idéalement être la prochaine grande nouveauté en matière de technologie de charge.

Au cours des deux dernières années, la technologie de charge de la batterie, en particulier dans les smartphones, est devenue folle. Nous sommes passés de la charge rapide de 33 W comme l’industrie à 45 W-60 W en un rien de temps. Nous avons même des téléphones portables qui vont jusqu’à 150 W de charge rapide. Bien qu’il soit bon d’avoir un temps de charge rapide, dans la poursuite de la vitesse, les entreprises technologiques ont complètement ignoré l’efficacité et à quel point certaines méthodologies de charge peuvent être inutiles.

Qu’est-ce que la charge d’énergie propre d’Apple ?

La fonction de recharge d’énergie propre d’Apple vise à « réduire l’empreinte carbone d’un utilisateur » en chargeant lorsque de l’électricité à faible émission de carbone est disponible. Fondamentalement, ce que fait la nouvelle fonctionnalité, c’est que lorsqu’elle est activée sur un iPhone, l’appareil obtient une prévision des émissions de carbone dans le réseau énergétique local et l’utilise pour charger l’iPhone pendant les périodes de production d’énergie plus propre.

De cette façon, les utilisateurs s’assurent qu’ils n’utilisent que de l’énergie propre et produite efficacement pour recharger leurs iPhones.

Malheureusement, cette fonctionnalité n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis, où les discothèques privées sont tenues par la loi de publier quotidiennement une prévision de leurs émissions. Dans les pays où ils ont des lois similaires, Apple peut publier cette fonctionnalité à l’avenir.

Comment activer la recharge d’énergie propre ?

La charge d’énergie propre est activée par défaut, mais vous pouvez gérer le paramètre en accédant à l’application Paramètres, en choisissant Batterie, puis Santé et charge de la batterie. Ici, vous verrez une nouvelle bascule dédiée à la fonction de charge d’énergie propre.

Cependant, les utilisateurs doivent encore activer certaines choses pour que la fonctionnalité fonctionne correctement.

Tout d’abord, assurez-vous que la charge d’énergie propre est activée. Les utilisateurs peuvent le faire en accédant à Paramètres> Aller à Paramètres> Batterie> Santé et charge de la batterie.

Deuxièmement, vous devez également vous assurer que les services de localisation et les emplacements importants sont activés. Cela peut être fait depuis Paramètres> Confidentialité et sécurité> Services de localisation> Services système.

Enfin, assurez-vous que la personnalisation du système a été activée sur votre iPhone. Cela se trouve à nouveau sous Confidentialité et sécurité> Services de localisation> Services système.

Comment fonctionne la fonctionnalité de recharge d’énergie propre ?

La charge d’énergie propre fonctionne avec la charge de batterie optimisée pour apprendre vos habitudes de charge. La charge d’énergie propre s’engage uniquement là où vous passez le plus de temps et chargez régulièrement votre iPhone pendant de longues périodes, comme votre domicile et votre lieu de travail. La fonction ne s’active pas si vos habitudes de charge sont variables ou si vous vous trouvez dans un nouvel emplacement, par exemple lorsque vous voyagez.

iOS 16.1 permet également aux utilisateurs de remplacer la charge d’énergie propre, même lorsqu’elle est activée. Cela peut être fait à partir de l’écran de verrouillage lui-même, lorsque l’appareil est branché pour le chargement. Lorsque Clean Energy Charging suspend la charge, vous verrez une notification sur votre écran de verrouillage. Appuyez longuement sur la notification, puis choisissez l’option « Charger maintenant » pour remplacer la charge d’énergie propre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂