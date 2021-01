Voici à quoi ressemble une supernova, selon la NASA

Dans l’espace, personne ne peut vous entendre crier – ou exploser, ou vous effondrer ou entrer lentement en collision avec une galaxie voisine. Mais maintenant, grâce à un nouveau « sonification des données « à la NASA, vous pouvez au moins avoir une idée de ce à quoi pourraient ressembler certains des phénomènes les plus extrêmes de l’univers lorsqu’ils sont convertis en sons joués par des instruments terrestres.

Pour entendre à quoi ça ressemble, nous nous tournons vers Chandra de la NASA radiographie centre – qui a imaginé des galaxies lointaines avec son observatoire à rayons X Chandra depuis 20 ans maintenant. (Apparemment, il ne leur suffisait pas de voir les merveilles du cosmos.) Dans leur nouvelle initiative, les chercheurs de Chandra ont pris trois images emblématiques de leurs archives et traduit différentes fréquences de lumière en différentes hauteurs de son.

Prenez la vidéo suivante du nébuleuse du crabe (un reste de supernova alimenté par un vent étoile à neutrons ). Dans la sonification des données de la NASA de la nébuleuse, la lumière des rayons X (bleu et blanc) est représentée par des cuivres; la lumière optique (violette) est jouée par des instruments à cordes; et la lumière infrarouge (rose) est représentée par les bois. La hauteur tonale de chaque famille d’instruments augmente du bas de l’image vers le haut, de sorte que de nombreux tons sont audibles en même temps. Les sons convergent près du centre de la nébuleuse, où un pulsar tourbillonnant rapidement projette du gaz et des radiations dans toutes les directions. Écoutez ci-dessous:

L’agence a publié deux autres vidéos dans un rapport . L’un montre l’amas de balles – deux amas de galaxies se heurtant lentement l’un à l’autre, à environ 3,7 milliards d’années-lumière de la Terre. Cette collision a fourni la première preuve directe de l’existence de matière noire , ce qui fait apparaître des galaxies éloignées dans les deux régions bleues de l’image plus grandes et plus proches grâce à un processus appelé lentille gravitationnelle , selon la NASA. Ces régions bleues, matière sombre-y sont représentées avec les fréquences sonores les plus basses dans la vidéo ci-dessous, la lumière des rayons X étant représentée avec les fréquences les plus élevées.

La vidéo finale montre une explosion de supernova appelée Supernova 1987A, du nom de l’année où sa lumière a atteint la Terre pour la première fois depuis le Grand Nuage de Magellan (une galaxie satellite à environ 168 000 années-lumière). Contrairement aux deux autres vidéos, qui se déplacent sur l’image de gauche à droite, cette supernova reçoit un traitement accéléré spécial. Au fur et à mesure qu’un réticule tourne autour du bord du halo gazeux de la nova, l’image se transforme progressivement pour montrer l’évolution de l’explosion entre 1999 et 2013. Plus le halo devient clair, plus le son est haut et fort. L’anneau de gaz atteint sa luminosité maximale alors que l’onde de choc de la supernova l’ondule, selon la NASA, ce qui donne les sons les plus forts et les plus élevés à la fin de la vidéo.

Alors, maintenant vous pouvez dire à vos amis à quoi ressemblent une supernova, une étoile à neutrons et un grand tas de matière noire… dans un sens, du moins.

