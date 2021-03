Joanna Gaines réfléchit sur l’héritage coréen au milieu de la recrudescence des incidents de haine anti-asiatiques

Joanna Gaines s’attaque à la montée de la violence contre les Américains d’origine asiatique, car elle est elle-même membre de ce groupe.

Sur Instagram, la star de «Fixer Upper», 42 ans, a récemment partagé une photo d’un exemplaire de son livre, «Le monde a besoin de qui tu étais fait pour être», traduit en coréen, la langue maternelle de sa mère, et a réfléchi au racisme qui elle a été témoin de l’expérience de sa mère.

«Voir les mots de mon livre traduits dans la langue maternelle de ma mère est un tel honneur pour moi», a écrit Gaines. «Je me souviens, en tant que petite fille, d’être sortie avec ma mère et de voir comment, dans un instant, le regard dur ou un commentaire sournois d’une personne tenterait de minimiser sa riche histoire et sa belle culture.»

«Nous ne pouvons pas prendre à la légère le pouvoir que véhiculent nos paroles et nos actions», a poursuivi l’architecte d’intérieur. «Le monde a besoin de qui nous sommes TOUS faits pour être et de toutes les incroyables et belles différences que nous apportons chacun avec nous.

« Peut-être que si nous le disons suffisamment, cela sonnera vrai et deviendra le message qui adoucit même les cœurs les plus durs », a-t-elle ajouté.

Gaines a également célébré son héritage sur ses histoires Instagram, en écrivant: «Regarde maman! C’est en coréen ❤️🙌🏽 »à côté d’une photo de son livre. Elle a également publié quelques photos de famille – l’une d’elle embrassant sa mère comme une petite fille et l’une de sa grand-mère.

Il y a quelques années, Gaines s’est ouverte lors d’une interview avec le magazine Darling sur le fait d’avoir été victime d’intimidation parce qu’elle était asiatique quand elle était enfant.

« Ma mère est entièrement coréenne et mon père est de race blanche », a déclaré Gaines à la sortie. «Les enfants de la maternelle se moqueraient de moi parce que je suis asiatique, et quand tu as cet âge, tu ne sais pas vraiment comment gérer ça. La façon dont tu prends ça, c’est: ‘Qui je suis n’est pas assez bon.’ «

« Je ne pense pas que la confiance ait jamais vraiment été l’une de ces choses qui m’est venue naturellement », a-t-elle ajouté. « Si les gens pensaient que j’étais confiant, c’était vraiment la façon dont je masquais mon insécurité, parce que je ne voulais pas que les gens apprennent vraiment à me connaître. »

Au cours de l’année écoulée, le pays a connu une augmentation du nombre d’incidents racistes anti-asiatiques, les femmes asiatiques étant ciblées de manière disproportionnée. Entre mars 2020 et février 2021, 3795 incidents ont été signalés, selon Stop AAPI Hate.

D’autres célébrités asiatiques américaines se sont également prononcées contre les récentes violences anti-asiatiques, en particulier après la fusillade de mardi dans la région d’Atlanta, qui a fait huit morts, dont six femmes asiatiques.

L’acteur Daniel Dae Kim a déclaré lors d’une apparition sur AUJOURD’HUI la semaine dernière qu’il avait été « choqué » quand il avait appris la nouvelle de la fusillade.

«J’ai arrêté ce que je faisais et ma première pensée a été: » Pas encore. Comment cela peut-il se reproduire? » Il y a un certain nombre d’entre nous qui ont été très bruyants … et nous avons fait tout notre possible pour faire passer le message, et pourtant nous ne trouvons pas que ces attaques s’atténuent. Nous les trouvons en train de s’accélérer, et c’est vraiment décourageant.

Olivia Munn, ancienne star de « The Newsroom »: « Ce que nous devons savoir, c’est que la pandémie a été armée contre les Américains d’origine asiatique, et nous avons une cible sur le dos et pour une raison quelconque en ce moment, nous avons l’impression que c’est la saison ouverte. sur nous. … Nous avons besoin d’aide, et nous avons besoin que les gens se soucient de ce qui nous arrive. «

