Nouveau sur Disney Plus en mai 2021

De Cruella, Star Wars: Le mauvais lot, et le retour de High School Musical: The Musical: La série, Disney Plus a beaucoup à regarder ce mois-ci.

Bien que je sois triste de voir le faucon et le soldat de l’hiver partir, nous en tirerons tellement plus de ce duo plus tard. Il est temps de passer au prochain grand spectacle Disney qui fera ses débuts le 4 mai… soyez avec vous.

Découvrez-le ci-dessous:

4 mai

Star Wars: Le mauvais lot – Épisode 101 – Première

« Star Wars: The Bad Batch » suit les clones d’élite et expérimentaux du Bad Batch (introduit pour la première fois dans « The Clone Wars ») alors qu’ils trouvent leur chemin dans une galaxie en évolution rapide au lendemain de la guerre des clones. Les membres de Bad Batch – une escouade unique de clones qui diffèrent génétiquement de leurs frères de l’armée des clones – possèdent chacun une compétence exceptionnelle et singulière qui en fait des soldats extraordinairement efficaces et un équipage formidable.

Vendredi 7 mai

Disney Wander Over Yonder (s1)

Disney Wander Over Yonder (s2)

Les coeurs sauvages ne peuvent pas être brisés

Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer

Big Shot – Épisode 104 «Super dans le salon»

Après que l’exposé de Harper soit devenu viral, Marvyn cherche la rédemption en essayant de recruter un nouveau joueur.

Les puissants canards: des changeurs de jeu – Épisode 107 «Pong Hockey»

Star Wars: Le mauvais lot – Épisode 102



Vendredi 14 mai

Agent spécial Disney Oso (s1)

Agent spécial Disney Oso (s2)

Agent spécial Disney Oso: Trois étapes saines (s1)

X-Men: L’Affrontement final

La vie sous zéro (s15)

Course vers le centre de la Terre

High School Musical: The Musical: La série – Épisode 201 – «Nouvel An» – Première de la saison 2

Big Shot – Épisode 105 «C’est notre maison»

Le père de Louise est arrêté. Louise et Olive se font prendre en train de tricher à un test. Marvyn sort à nouveau.

The Mighty Ducks: Game Changers – Épisode 108 «Changement à la volée»

Star Wars: The Bad Batch – Épisode 103

Le 21 mai

Disney Big City Dreams (s2)

Aventures mixtes Disney Junior Mickey Mouse (s1)

Tinker Bell et la légende de la Neverbeast

Fichiers Fury (interstitiels)

Secours sur la route de glace (s5)

Courir sauvage avec Bear Grylls (s6)

À l’intérieur de Pixar: déballé – Première par lots

Une série documentaire d’histoires personnelles et cinématographiques qui offrent un aperçu des personnes, de l’art et de la culture des studios d’animation Pixar.

Déballé: à propos du temps

Réalisateur: Erica Milsom

Comment le passage du temps peut-il être utilisé comme un outil de narration émotionnelle? Le narrateur W.Kamau Bell explique comment le temps peut devenir son propre personnage dans les films Pixar, en regardant des pièces d’époque telles que Brave et le passage du temps déchirant dans Up.

Réalisateur: Tony Kaplan

D’Ernesto de La Cruz à Lotso en passant par Hopper, les ennemis de toutes formes et tailles sont essentiels à bon nombre de nos films Pixar préférés. Mais qu’est-ce qui fait un bon méchant? Le narrateur W. Kamau Bell explique pourquoi nous aimons détester nos antagonistes préférés et ce qui les rend si compliqués.

Réalisateur: Tony Kaplan

Les personnages de Pixar s’efforcent de trouver un équilibre entre réaliste et caricatural. Le narrateur W.Kamau Bell explique comment les formes et les dessins de base influencent la conception des personnages et l’histoire de films préférés tels que Up, Ratatouille et The Incredibles.

Réalisateur: Erica Milsom

Au-delà du monde des voitures, les véhicules de toutes sortes ont fait leur marque à travers les films de Pixar. Montez à bord et faites un tour avec le narrateur W. Kamau Bell alors qu’il navigue à travers certains de ses avions, trains et Incredibiles Pixar préférés.

Réalisateur: Tony Kaplan

Plongez-vous dans l’art de l’animation des foules. Chacun de vos personnages Pixar préférés vit dans des mondes peuplés d’autres poissons, voitures, jouets et humains, mais créer des milliers de ces personnages d’arrière-plan entièrement animés n’est pas une mince affaire. Rejoignez le narrateur W. Kamau Bell pour comprendre comment Pixar ajoute des milliers de personnages d’arrière-plan dans chaque film.

High School Musical: The Musical: The Series – Episode 202 «Typecasting»

Big Shot – Épisode 106 «Carlsbad Crazies»

Marvyn revient à ses anciennes habitudes tout en défendant Louise du harcèlement d’une équipe adverse. Holly obtient une chance sous les feux de la rampe.

The Mighty Ducks: Game Changers – Episode 109 «Head Games»

Star Wars: The Bad Batch – Épisode 104

Vendredi 28 mai

Bleu (s2)

Disney Sydney au Max (s3)

Royaume de l’ours polaire

Thon méchant (s10)

Cruella – Première

Emma Stone («La La Land»), lauréate d’un Oscar®, joue dans «Cruella» de Disney, un tout nouveau long métrage d’action en direct sur les débuts rebelles de l’un des méchants les plus célèbres – et notoirement à la mode – des cinémas, le légendaire Cruella de Vil. «Cruella», qui se déroule dans les années 1970 à Londres au milieu de la révolution punk rock, suit une jeune grifter nommée Estella, une fille intelligente et créative déterminée à se faire un nom avec ses créations. Elle se lie d’amitié avec une paire de jeunes voleurs qui apprécient son appétit pour le mal, et ensemble, ils sont capables de se construire une vie dans les rues de Londres. Un jour, le flair d’Estella pour la mode attire l’attention de la baronne von Hellman, une légende de la mode au chic dévastateur et terriblement haute, incarnée par Emma Thompson, deux fois lauréate d’un Oscar® («Howards End», «Sense & Sensibility»). Mais leur relation déclenche un cours d’événements et de révélations qui amèneront Estella à embrasser son côté méchant et à devenir Cruella bruyante, à la mode et vengeance.

Le film sortira simultanément dans les salles et sur Disney + avec Premier Access moyennant un supplément unique le vendredi 28 mai.

Rampe de lancement – Première par lots

«LAUNCHPAD» de Disney est une collection de courts métrages d’action en direct d’une nouvelle génération de conteurs dynamiques. Six cinéastes issus de milieux sous-représentés ont été sélectionnés et ont eu la possibilité de partager leurs perspectives et leurs visions créatives qui montreront au public ce que signifie être vu. Inspirés du voyage de la vie, ces six premiers courts métrages pour Disney + sont basés sur le thème «Découvrir».

Launchpad: EID américain

Écrit et réalisé par Aqsa Altaf

Ameena, une immigrante musulmane pakistanaise, se réveille le jour de l’Aïd pour découvrir qu’elle doit aller à l’école. Mal du pays et le cœur brisé, elle part en mission pour faire de l’Aïd un jour férié scolaire public et, ce faisant, renoue avec sa sœur aînée et embrasse sa nouvelle maison, tandis que sa nouvelle maison l’embrasse.

Réalisé par Hao Zheng, écrit par G. Wilson & Hao Zheng

Un étudiant chinois dans un internat américain d’élite se rend compte que l’excellence ne suffit pas quand il essaie de décrocher un poste de leadership pour lequel aucun étudiant international n’a jamais postulé.

Écrit et réalisé par Ann Marie Pace

Val Garcia, une adolescente américano-mexicaine mi-humaine / mi-vampire, a dû garder son identité secrète des deux mondes. Mais lorsque sa meilleure amie humaine se présente à son école infestée de monstres, elle doit confronter sa vérité, son identité et elle-même.

Écrit et réalisé par Jessica Mendez Siqueiros

Dans un monde où la culture a presque cessé d’exister, une seule américano-mexicaine qui lutte pour perpétuer ses traditions invoque sans le savoir une créature sombre et ancienne pour la protéger.

Écrit et réalisé par Stefanie Abel Horowitz

Avalon n’est pas prête à gérer la perte de sa mère, mais lorsqu’elle est chargée d’un enfant de 4 ans pendant une nuit, elle trouve plus de réconfort qu’elle n’aurait jamais pu espérer.

Écrit et réalisé par Moxie Peng

Quand Gabriel, un gamin chinois de 7 ans qui aime le ballet, se lie d’amitié avec Rob, un autre gamin chinois de l’école, le père de Rob se méfie du comportement féminin de Gabriel et décide d’intervenir.

High School Musical: The Musical: The Series – Episode 203 «Valentine’s Day»

Big Red et Ashlyn célèbrent ensemble leur première Saint-Valentin, au milieu d’un drame. Kourtney s’entraîne avec un collègue tandis que Gina se bat pour être célibataire. Pendant ce temps, les plans de Ricky et Nini pour se surprendre se transforment en une comédie d’erreurs, menant à de nouvelles révélations et à une chanson surprise.

Big Shot – Épisode 107 «Kalm Korn»

La statue de Marvyn refait surface et il arrête de saper Holly. Emma organise accidentellement une fête.

The Mighty Ducks: Game Changers – Épisode 110 «État des lieux»

Star Wars: The Bad Batch – Épisode 105