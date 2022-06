L’histoire du MCU de Deadpool 3 taquinée par les écrivains

Les fans de Deadpool 3 ont été obligés d’attendre longtemps le retour du Merc with the Mouth, mais il semble que les choses avancent maintenant.

Depuis qu’il a été annoncé que Deadpool rejoindrait le MCU et que ses films continueraient d’être classés R, les fans avaient soif de plus d’informations. Maintenant, il semble que les mises à jour pourraient enfin commencer à arriver très lentement quant à ce que nous verrons quand Dead Pool 3 arrive, les scénaristes Paul Wernick et Rhett Reese ayant laissé tomber une petite taquinerie lors de la promotion de leur nouveau film, Tête d’araignée.

Dead Pool était sur un terrain fragile pendant un petit moment après la fusion Fox / Disney, avec son troisième film suspendu dans les limbes pendant un certain temps. Bien sûr, pour les fans, il s’agissait d’une situation potentiellement perdante, beaucoup pensant que la franchise serait abandonnée ou serait forcée de se conformer à la cote PG-13 régulière du MCU. Cependant, il y avait peu de chance qu’une franchise aussi populaire que Dead Pool allait être autorisé à s’éclipser, et bientôt Dead Pool 3 était allumé, et il a été confirmé qu’il visait sa cote R habituelle.

FILM VIDÉO DU JOUR

Maintenant, Reese a donné un premier indice sur le type de film auquel nous pouvons nous attendre lorsque Deadpool fera vraisemblablement partie de la phase 5 du MCU. Module Post Credl’écrivain a dit :

« C’est une merveilleuse opportunité pour les poissons hors de l’eau. Deadpool est un fou au centre d’un film. Laisser tomber un fou dans un monde très sain d’esprit, c’est du pur beurre. Ça va être vraiment amusant.

Ryan Reynolds dit que c’était l’enfer Dead Pool Du sol

Renard du 20e siècle

Bien qu’il semble impossible maintenant de croire qu’à un moment donné, il a été difficile d’apporter Dead Pool sur les écrans, Ryan Reynolds a récemment rappelé à quel point il était difficile non seulement de faire passer le film au vert, mais aussi de le faire avec une fraction du budget étant donné les autres films de super-héros de l’époque. Reynolds a dit :

« J’ai passé dix ans à essayer de faire Deadpool – c’était l’enfer. Nous avons tourné des séquences de test, un bâtard absolu l’a divulgué sur Internet, et c’est ce qui a fait tourner le film. Le studio n’y a jamais vraiment cru, alors ils nous ont donné absolument rien comparé aux autres films de bandes dessinées. Nous devions faire en sorte que chaque dollar en ait l’impression d’être dix.

Bien sûrDead Pool a fait compter chaque morceau de son budget de 58 millions de dollars, et cela a conduit à un film qui a livré tout ce que les fans avaient espéré après l’apparition désastreuse du personnage dans X-Men Origins: Wolverine, et un box-office de 780 millions de dollars. Alors que la suite rapportait presque exactement la même somme d’argent, la confirmation immédiate que Dead Pool 3 suivrait frapper les rochers lorsque la fusion de Fox et Disney serait terminée. Ajoutez à cela des retards supplémentaires causés par la pandémie de Covid, et c’est à peu près là où nous en sommes maintenant.





Bien que le travail soit clairement toujours en cours avec le script de Dead Pool 3on en a certainement beaucoup parlé récemment, et avec le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, apparemment prêt à présenter la future feuille de route du MCU, nous pourrions connaître un calendrier plus précis pour le retour de Deadpool dans les prochains mois.