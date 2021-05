Housemarque accuse réception de la demande d’économies à mi-parcours dans le retour

Smartbox Parcours de golf et repas pour 2 dans le Val d’Oise Coffret cadeau Smartbox

Les golfeurs de tous horizons sont conviés à une expérience qui marie amour du green et plaisirs de la table ! Dans le Val d’Oise, le Golf de Gonesse propose une journée à deux spéciale et originale, composée d’un green fee neuf trous et d’un menu complet de trois plats. Accessible aussi bien aux experts qu’aux amateurs, l’endroit dispose d’un beau terrain ponctué de bunkers et de charmants plans d’eau. Tout au long du parcours, les passionnés de golf auront l’occasion de progresser en maîtrise, habileté et sens technique. Lorsque le besoin de la pause épicurienne se fera sentir, ils pourront rejoindre le restaurant du club house : le One Up. Cette table met à l’honneur des recettes de tradition, cuisinées à partir d’ingrédients frais, à savourer dans une salle lumineuse au décor coquet. Le contenu des belles assiettes servies ici ne manquera pas de ravir les gourmets. Une merveilleuse sortie aux multiples facettes !