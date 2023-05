Hellboy: The Crooked Man termine le tournage, Mike Mignola loue ce qu’il a vu jusqu’à présent

Le tournage est maintenant terminé sur le dernier redémarrage de Hellboy, avec le créateur Mike Mignola se rendant sur Instagram pour faire l’éloge de ce qu’il a vu de la dernière itération sur grand écran du personnage de bande dessinée bien-aimé. Titré Hellboy : l’homme tordule redémarrage trouve Maman et papa et Ghost Rider: L’Esprit de Vengeance réalisateur Brian Taylor à la barre, avec Deadpool 2 la star Jack Kesy s’apprête à diriger le projet en tant que héros titulaire. Découvrez ce que Mike Mignola avait à dire sur Hellboy : l’homme tordu dessous…





Révélant que le Hellboy le redémarrage a « terminé la photographie principale », Mignola déclare que, même s’il n’était pas sur le plateau pour la dernière version de sa création de bande dessinée, « ils ont été assez gentils pour m’envoyer des quotidiens ». L’écrivain et artiste a déclaré qu’il avait « aimé ce que je voyais » et que « si les fans attendaient un Hellboy film qui est en fait une adaptation d’une de mes histoires, je pense qu’ils vont enfin en avoir une.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Félicitant le réalisateur Brian Taylor, les acteurs et le co-scénariste Chris Golden, Mignola déclare que le projet a fait « tellement de choses pour comprendre comment donner au studio ce qu’il voulait tout en restant fidèle au cœur et à l’âme de L’HOMME TORDUmon préféré du Hellboy histoires. »

Enfin, Mignola rend hommage à Hellboy : l’homme tordu l’artiste Richard Corben, malheureusement décédé en 2020. « J’aurais aimé que Richard Corben soit toujours là pour voir ça – Ils ont fait un travail formidable pour donner vie à son personnage vraiment horrible », a taquiné Mignola.

CONNEXES: Hellboy: The Crooked Man: intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons





Hellboy : The Crooked Man va redémarrer la franchise… encore une fois

Porte des Lions

Hellboy a été porté pour la première fois au grand écran grâce aux efforts acclamés par la critique du réalisateur Guillermo del Toro et de la star Ron Perlman. La franchise a depuis été redémarrée une fois, le film dirigé par David Harbor se retrouvant malheureusement à l’opposé du spectre critique de ses prédécesseurs. Ainsi, Hellboy : l’homme tordu redémarrera à nouveau la franchise, en adaptant l’histoire de 2008 du même nom.

Écrit par Mignola avec des illustrations de Richard Corben, l’histoire de L’homme tordu est une histoire plus petite, plus intime et à moindre enjeu que celle à laquelle le public est peut-être habitué, et trouve le demi-démon bien intentionné aider un homme qui souhaite sauver son âme.

Ce récent article est loin d’être la première fois que Mignola fait l’éloge du redémarrage et le réalisateur Brian Taylor, félicitant le cinéaste d’avoir voulu faire un Hellboy film d’horreur. « Son intention est de faire un film d’horreur, donc ce sera bien. Ce sera intéressant », a-t-il déclaré plus tôt cette année. « J’ai lu la nouvelle ébauche du scénario hier, et oui, c’est définitivement R. C’est la première Hellboy script que j’ai lu et je me suis dit « Oh, c’est un film d’horreur », c’est ce que je voulais. Taylor n’a pas la réputation d’être un réalisateur de films d’horreur. Mais, jusqu’à présent, nous avons eu deux réalisateurs de films d’horreur Hellboy films et nous n’avons jamais eu de film d’horreur. »

Mettant en vedette 12 Fort la star Jack Kesy dans le rôle de Hellboy aux côtés de Jefferson White et Adeline Rudolph, Hellboy : l’homme tordu n’a pas encore de date de sortie.