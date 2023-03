Ce que l’on sait de « Star Wars : Skeleton Crew », la nouvelle série Disney+ avec Jude Law

La série « Star Wars : Skeleton Crew » arrive bientôt sur DisneyPlus. Ce projet fait partie du Franchise « Star Wars » et a lieu dans la même période que Le Mandalorien» et ses œuvres dérivées.

Le programme a été créé par jon watts et Christophe Ford. De plus, il a la production exécutive des créatifs Jon Favreau et Dave Filoni.

Voulez-vous en savoir plus sur « Star Wars : Équipage de squelettes »? Ensuite, nous vous disons tout ce que nous savons sur le nouveau Série Disney+.

DE QUOI PARLE « STAR WARS : SKELETON CREW » ?

Le programme se présente comme un passage à l’âge adulte science-fiction, dans le style de la société de production Amblin Divertissement de Steven Spielberg. Autrement dit, c’est un spectacle qui se concentre sur la croissance personnelle de ses personnages principaux.

En ce sens, il raconte l’histoire d’un groupe d’enfants d’environ 10 ans. Ils sont perdus dans la galaxie et tentent de retrouver le chemin du retour, une petite planète à l’âge de Nouvelle République.

Le logo de la série « Star Wars : Skeleton Crew » (Photo : Disney+)

QUI EST LE PROTAGONISTE DE « STAR WARS : SKELETON CREW » ?

Pendant la « Célébration de la guerre des étoiles » mai 2022, il a été annoncé que Loi de Jude il était le principal protagoniste de l’émission de télévision. Jusqu’à présent, il est le seul acteur confirmé.

L’acteur est reconnu pour son travail précédent dans « Les vacances », « Sherlock Holmes », la saga « Les Animaux Fantastiques »entre autres projets.

Jude Law est un interprète britannique renommé (Photo: AFP)

QUAND EST L’OUVERTURE DE « STAR WARS : SKELETON CREW » ?

Il n’y a pas encore de date de sortie officielle, mais il est présumé que « Star Wars : Équipage de squelettes » viendra sur la plateforme de streaming disney plus courant 2023.

Il est à noter que son tournage a commencé au début de Septembre 2022 et le passé a pris fin 22 janvier 2023.

« THE DANIELS » DIRIGERA-T-IL « STAR WARS : SKELETON CREW » ?

La reponse courte est oui. Selon le Hollywood Reporter, Dan Kwan et Daniel Scheinert (« Les Daniel ») Ils dirigeront un chapitre de la série. Celui-ci sortira après le triomphe des cinéastes lors du gala de la Oscars 2023 pour « Tout Partout Tout à la fois ».

Rappelons qu’ils ont gagné dans trois catégories importantes de la cérémonie : Meilleur scénario original, meilleur réalisateur et meilleur film. De même, la bande a remporté 4 autres récompenses au total.

Dans les réseaux sociaux, kwan a confirmé la nouvelle de sa participation à « Star Wars : Équipage de squelettes »: « Nous aimons Jon (Watts), nous aimons ‘Star Wars’, nous aimons apprendre de nouvelles technologies, nous aimons rencontrer de nouveaux acteurs et équipes, et nous avions besoin de jours pour maintenir nos soins médicaux, donc c’était un oui facile »précis.