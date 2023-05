Spider-Man: Across the Spider-Verse se terminera sur un cliffhanger: ‘This Is Our Empire’

La prochaine sortie animée de Sony Pictures, Spider-Man: à travers le Spider-Verse, va bientôt entrer dans les salles, et le co-réalisateur Kemp Powers a maintenant révélé que nous resterons suspendus à la fin. S’adressant à SFX Magazine, Powers a confirmé que Spider-Man: à travers le Spider-Verse se terminera sur « sur un peu de suspense », prêt pour l’année prochaine Spider-Man: Au-delà du Spider-Verse.





« Across The Spider-Verse est un film en soi, mais il se termine définitivement sur un cliffhanger. Je pense que c’est un bon cliffhanger. Nous espérons que c’est un tee-up satisfaisant pour ce qui va arriver dans le troisième film, parce que vous Je veux que les gens soient enthousiasmés par ce qui va suivre. Et cela aide que nous sachions qu’il s’agissait de la deuxième partie d’une histoire en trois parties. Puisque vous savez déjà que cette troisième histoire est garantie, vous pouvez l’aborder un peu différemment. Cela dit, il y a beaucoup de personnages clés dans ce film, et il y a une histoire dans ce film qui a son propre arc que nous devions terminer.

Bien que l’idée d’un cliffhanger puisse inquiéter certains Spider-Man: à travers le Spider-Verse peut sembler un peu inachevé, son co-réalisateur Joaquim Dos Santos a une fois de plus comparé la suite à l’un des plus grands suivis de tous les temps, L’empire contre-attaque.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« J’étais très satisfait après L’Empire contre-attaque. Et j’espère que c’est notre Empire. »

Réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson à partir d’un scénario de Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham, Spider-Man: à travers le Spider-Verse étoiles Shameik Moore comme Miles Morales alias Spider-Man, Hailee Steinfeld comme Gwen Stacy alias Spider-Woman, Jake Johnson comme Peter B. Parker alias Spider-Man, Oscar Isaac comme Miguel O’Hara alias Spider-Man 2099, Issa Rae comme Jessica Drew alias Spider-Woman, Daniel Kaluuya dans Hobart « Hobie » Brown alias Spider-Punk et Karan Soni dans Pavitr Prabhakar alias Spider-Man India.

Le reste de la distribution comprend Brian Tyree Henry dans le rôle de Jefferson Davis, le père de Miles ; Luna Lauren Vélez dans le rôle de Rio Morales, la mère de Miles; Jorma Taccone comme vautour; Shea Whigham dans le rôle de George Stacy, le père de Gwen; et Scott Pilgrim vs le monde la star Jason Schwartzman dans le rôle de Jonathan Ohnn alias The Spot, un super-vilain de la liste D couvert de portails interdimensionnels qui lui permettent de parcourir le multivers.

CONNEXES: Spider-Man: Across the Spider-Verse devrait plus que doubler le box-office d’ouverture de son prédécesseur





Spider-Man: Across the Spider-Verse entre en salles le mois prochain

Sortie de Sony Pictures

Spider-Man: à travers le Spider-Verse commence avec la réunion de Miles Morales avec Gwen Stacy alias Spider-Woman. Le quartier amical et à plein temps de Brooklyn, Spider-Man, est bientôt catapulté à travers le multivers, où il rencontre une équipe de Spider-People chargée de protéger son existence même. Mais lorsque les héros s’affrontent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve face aux autres araignées et doit redéfinir ce que signifie être un héros, afin qu’il puisse sauver les personnes qu’il aime le plus.

La productrice Amy Pascal a taquiné la relation au centre de Spider-Man: à travers le Spider-Verse. Une relation qui ancrera sans aucun doute le chaos qui se produit alors que Miles tombe tête la première dans le multivers de la folie. « Le danger avec une suite est de devenir plus gros juste pour le plaisir », a expliqué Pascal. « Mais toutes les cloches et tous les sifflets ne sont bons que si vous vous en souciez … Ce film est une histoire d’amour entre Miles et Gwen. »

Spider-Man: à travers le Spider-Verse devrait sortir le 2 juin 2023. Une autre suite, Spider-Man: Au-delà du Spider-Verseest prévu pour le 29 mars 2024.