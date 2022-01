Nouveau documentaire Netflix The Alpinist n’est certainement pas pour les timides

C’est appelé L’Alpiniste et il raconte l’histoire de Marc-André Leclerc, un grimpeur et alpiniste canadien – d’où son nom – qui s’est fait connaître pour ses ascensions en solitaire de sommets dangereux à travers le monde, souvent en hiver.

Né en 1992, Marc s’est lancé dans l’escalade dès son plus jeune âge et a appris à escalader des montagnes après que sa famille a déménagé près des Cascade Peaks en Colombie-Britannique.

Au fur et à mesure que son intérêt grandissait, il a commencé à s’impliquer dans des clubs locaux et a commencé à gagner des compétitions par tranche d’âge.

Il a fait une ascension de la route la plus difficile du Cerro Torre en Argentine en 2015, avant de gravir un autre sommet patagonien appelé le Tomahawk/Exocet Link Up plus tard la même année.