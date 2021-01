Godzilla contre. Kong Toy apporte un meilleur aperçu de la nouvelle hache de combat de King Kong

Après l’explosion de la bande-annonce Godzilla contre Kong d’hier, les fans ont été acclamés et pleurés de joie à la vue de tels affrontements épiques entre ces deux titans légendaires. Tout en laissant certaines choses un mystère, la bande-annonce a offert quelques réponses, y compris comment Kong est capable de se mesurer à Godzilla et à son éventail de capacités. Il semble que Kong forgera une hache de combat géante qu’il utilisera pour contrer le souffle atomique de Zilla, ce que la bande-annonce démontre magnifiquement dans son dernier plan.

Kong avec la hache de combat !! ???? #GodzillaVsKongpic.twitter.com/WMVFlsdJTj – MEGΔT HIROKI (@Megat_Hiroki) 22 janvier 2021

Un nouveau jouet officiel offre un meilleur aperçu de l’arme de King Kong, et il semble que le roi-singe la fabriquera à partir d’une branche d’arbre géante et de l’un des propres pointes dorsales de Godzilla. Comme le montrent maintenant les premières images du film, la pointe se révèle extrêmement utile à Kong, absorbant le souffle atomique du souffle et permettant ainsi à Kong de riposter, donnant à Godzilla un avant-goût de sa propre médecine irradiée.

Les fans attendent depuis très longtemps la bande-annonce, et cela n’a certainement pas déçu. « Les légendes entrent en collision Godzilla contre Kong alors que ces adversaires mythiques se rencontrent dans une bataille spectaculaire pour les âges, avec le sort du monde en jeu, « le fonctionnaire Godzilla contre Kong états synopsis. « Kong et ses protecteurs entreprennent un voyage périlleux pour trouver sa vraie maison, et avec eux se trouve Jia, une jeune orpheline avec laquelle il a tissé un lien unique et puissant. Mais ils se retrouvent de manière inattendue sur le chemin d’un Godzilla enragé, coupant une vague de destruction à travers le monde. L’affrontement épique entre les deux titans – déclenché par des forces invisibles – n’est que le début du mystère qui se trouve au plus profond de la Terre. «

Godzilla contre Kong est réalisé par Adam Wingard et est une suite des deux Godzilla et Godzilla: le roi des monstres ainsi que les 2017 Kong: l’île du Crâne. Le film sera le quatrième volet du MonsterVerse en cours de Legendary. Godzilla contre Kong étoiles Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler, Zhang Ziyi et Demián Bichir.

Le réalisateur Adam Wingard a discuté de son approche du projet en 2017 en disant: « Je veux vraiment que vous preniez ces personnages au sérieux. Je veux que vous soyez émotionnellement investi, pas seulement dans les personnages humains, mais en fait dans les monstres. C’est un énorme monstre. film de bagarre. Il y a beaucoup de monstres qui deviennent fous les uns sur les autres, mais à la fin de la journée, je veux qu’il y ait une pulsion émotionnelle. Je veux que vous soyez émotionnellement investi en eux. Je pense que c’est ce qui va vraiment le faire cool ».

Le film a connu des moments difficiles dans les coulisses jusqu’à présent, avec la production sur Godzilla contre Kong retardé avant même que les circonstances actuelles ne contraignent l’industrie du divertissement à fermer temporairement. Il a ensuite été confirmé pour une sortie cette année, repoussant le film d’un an et quelques semaines après qu’il était initialement prévu de faire ses débuts en salles. Les clés ont continué à être jetées dans les œuvres grâce au plan de Warner Bros de publier la totalité de leur ardoise 2021 sur les deux théâtres et le service de streaming HBO Max simultanément, une décision controversée qui a déplu à beaucoup, y compris Legendary Entertainment. Legendary aurait depuis contesté la décision.

Pour l’instant, Godzilla contre Kong devrait sortir simultanément dans les salles et sur HBO Max le 26 mars 2021. La version en streaming sur HBO Max sera disponible pendant 31 jours sans frais supplémentaires pour les abonnés. Cela nous vient grâce à Utilisateur Twitter @Megat_Hiroki.

