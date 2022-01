Ricky Gervais pense que les gens en ont marre des célébrités de la « signalisation de la vertu »

En plus d’être un comédien et écrivain primé, Ricky Gervais est également connu pour son mépris pour la culture des célébrités.

Que ce soit pour se moquer de Caitlyn Jenner et Mel Gibson ou de Jennifer Lawrence et Ben Affleck, personne n’était en sécurité.

« Donc, si vous gagnez, montez, acceptez votre petit prix, remerciez votre agent et votre Dieu et allez-vous-en, d’accord ? Cela fait déjà trois heures. »

« Je sais ce que c’est. Avec toute l’austérité et les gens qui luttent, ils se demandent : ‘Pourquoi ces gens me font-ils la leçon ? Ils vont à une cérémonie de remise des prix dans une limousine et me disent de recycler ?’