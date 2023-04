Harrison Ford dit qu’Indiana Jones et le cadran du destin concernent beaucoup l’âge d’Indy

JONES DREAM WEAVER U 154 - U - Size: 154 - unisex

JONES DREAM WEAVERHey rider, voici un résumé de tout ce que vous devez savoir sur la planche JONES DREAM WEAVER.La Dream Weaver n'a qu'un seul but, rendre votre journée amusante si vous recherchez la flottaison et la précision mais ne voulez pas sacrifier la maniabilité et l'appui sur les accumulations, les coups de carre et de côté. La construction est importante avec une base 3D et un profil directionnel qui vous aident à surfer sur la neige fraîche avec agilité, le noyau pas trop chargé est parfait sur la neige meuble et vous donne une sensation de stabilité et d'intuitivité lorsque vous essayez des figures et des prises.JONES DREAM WEAVER BOARDDREAM WEAVER, WOMEN 'S BOARD par JONES, ça déchire.DREAMWEAVER Directional Rocker Profile: un cambre hybride avec une pointe rocheuse jusqu'au tail et un cambre classique entre les fixations. La pointe en forme de rocher favorise la flottaison et la maniabilité, tandis que le cambre dans le tail permet de conserver la réponse et la stabilité d'une planche normale tout en évitant les divers slops.DREAM WEAVER FSC Classic core Noyau : du peuplier, du peuplier et encore du peuplier, c'est ainsi que ce noyau est fabriqué dans l'ancien temps. Un bois de qualité supérieure qui offre un pop amusant, un flex constant sur toute la planche et une excellente durabilité.DREAM WEAVER Biax Fiberglass : grâce aux fibres de verre positionnées à 90, la planche obtient du pop sans compromettre la maniabilité et la facilité dans les tricks.DREAMWEAVER Sintered 8000 : la base en polyéthylène haute densité, associée au carbone, offre des performances Y2K et une excellente rétention du fart. DREAMWEAVER Eco-Plastic Topsheet : letopsheet est en bio-plastique, ce qui le rend ultra-léger, résistant aux rayures et aux impacts et hydrofuge.En plus, tu sauves les baleines.Son prix de catalogue est de 499,99 euros mais seulement sur Fresh Farm vous pouvez le trouver avec la plus grande réduction en ligne et vous avez la garantie du meilleur prix.Choisissez votre équipement et venez l'essayer avec Farmily dans l'un des snowcamps de Fresh Farm ! !!