Premières images du nouveau film de Yorgos Lanthimos avec Emma Stone et Willem Dafoe

Images de projecteur

Le réalisateur grec trois fois nominé aux Oscars sortira un nouveau titre en septembre de cette année.

© IMDbPauvres Choses.

Yorgos Lanthimos est un éminent réalisateur grec, réputé pour son style unique et saisissant de narration sur grand écran. L’une de ses œuvres les plus récentes est Le favoriqui a reçu une nomination pour oscar du meilleur film et l’a également nominé pour le meilleur réalisateur.

En septembre de cette année, Yorgos Lanthimos sortira son prochain film, les pauvresqui a Willem Dafoe et Emma Stone dans les rôles principaux. Bien que la date de sortie en Amérique latine n’ait pas encore été confirmée, le film est très attendu par les fans du cinéaste.

les pauvres est une histoire qui est vaguement basée sur l’intrigue de Frankenstein, mais avec une tournure intéressante. Le film suit un scientifique joué par Dafoe qui fait revivre une femme incarnée par des pierres. Mark Ruffalo, Jerrod Carmichae et Ramy Yousef Ils font également partie du casting de cette production.

Le film a été écrit par Tony Mc Namara (Le grand et cruelle)qui a déjà collaboré avec Yorgos Lanthimos dans Le favori. les pauvres Il sortira en salles aux États-Unis le 8 septembre 2023. Tenant compte du fait qu’il est distribué par Images de projecteur peut-être qu’il n’y aura pas autant de différence avec la date de sortie dans d’autres régions.

+ Que dit le synopsis de Poor Things

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Il se concentre sur l’histoire incroyable et l’évolution fantastique de Bella Baxter (Pierre)une jeune femme que le scientifique brillant et peu orthodoxe Dr Godwin Baxter (Dafoe) le ramène à la vie. sous la protection de Baxter, Joli elle a soif d’apprendre. Avide de la mondanité qui lui manque, Joli s’enfuit avec Duncan Wedderburn (Ruffalo), avocat rusé et débauché, dans une aventure vertigineuse à travers les continents. Libre des préjugés de son temps, Joli devient ferme dans son objectif de défendre l’égalité et la libération ».

