Le PDG d’Apple, Tim Cook, laisse entendre que leur casque AR pourrait être lancé plus tôt que prévu

Auparavant, il y avait des rumeurs selon lesquelles Apple lanceraient leurs lunettes AR en 2024. Maintenant, il semble que le lancement soit beaucoup plus proche que ce à quoi les gens s’attendaient.

Dans une récente interview avec le PDG d’Apple, Tim Cook, qu’ils prévoient de entrez dans l’espace AR et VRet a demandé aux passionnés d’Apple de rester à l’écoute de ce qu’Apple proposera dans l’espace.

Tim Cook a révélé dans une interview avec le China Daily USA, que la société a lancé plus de 14 000 applications ARkit dans l’App Store, qui offrent des expériences AR à des millions de personnes dans le monde.

«Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par les opportunités dans l’espace. Restez à l’écoute et vous verrez ce que nous avons à offrir », a déclaré Tim Cook dans l’interview. « À l’heure actuelle, à titre d’exemple, nous avons plus de 14 000 applications ARKit dans l’App Store qui offrent des expériences AR à des millions de personnes dans le monde », a-t-il poursuivi. « Mais je pense que malgré cela, nous en sommes encore aux toutes premières manches de l’évolution de cette technologie. »

« Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par les opportunités que nous avons vues dans cet espace », a déclaré Cook, « et restez à l’écoute, et vous verrez ce que nous avons à offrir. »

Apple lancera son prochain casque avec un certain nombre de modules de détection 3D très sensibles et offrira un meilleur suivi des mains. Les capteurs de lumière seront capables de détecter les objets que les utilisateurs tiennent et seront comparables à la façon dont le FaceID d’Apple fonctionne et détecte les expressions faciales.

Le casque sera équipé de deux processeurs. L’un aura le même niveau de calcul que le chipset M1 d’Apple, et l’autre sera légèrement moins puissant, ce qui gérera les entrées des différents capteurs.

Le nouveau casque AR d’Apple sera livré avec au moins 6 à 8 modules optiques pour fournir des services AR transparents en continu. Apple s’est également associé à TSMC pour développer des écrans micro OLED « ultra-avancés » pour les « prochains appareils de réalité augmentée ».

Le casque d’Apple se concentrera principalement sur les jeux et la consommation de médias. Il sera quelque peu similaire au casque Oculus Quest bien qu’Apple donnera au casque ses propres touches, en termes de design.

