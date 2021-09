Paranormal Activity est de retour : ce sera votre documentaire sur Paramount +

artgeist Papier peint PARANORMAL ACTIVITY 250 x 193 cm

Dimension totale du papier peint : 250 x 193 cm. Papier peint intissé 'Paranormal activity' solide, résistant à l'eau et aux rayures est à poser au mur. Papier peint intissé 'Paranormal activity' représentant un motif inspiré sera une décoration particulière pour toutes les pièces. Les papiers peints intissés sont posés au mur avec une colle speciale .Celui-ci peut être posé dans chaque pièce, une salle de bain et dans la cuisine. Il se distingue par une surface demi terne et couvre les imperfections du mur. Impression de la haute qualité L'impression numérique de la résolution de 600dpi dans la technologie unique et les couleurs vives de papier peint intissé font remplir votre mur et agrandir votre intérieur. Celui-ci forme une couche isolante et permet aux murs de respirer. L'impression résistante à l'eau est très durable. Eco et en sécurité En utilisant des matériaux fiables, nos papiers peints peuvent être posés dans une chambre à coucher et chambre d'enfant. Emballage solide Papier peint est enroulé et mis dans un gros carton qui garantit la sécurité en transit. Chaque tube contient une notice de montage. Montage facile Chaque papier peint est partagé en lés de 50 de longueur.Regardez comment monter le papier peint photo pas à pas: Télécharger l'instruction de montagePoids: 120 g/m2 Largeur du rouleau: 50 cm Technique d'impression: laser (impression thermique) Dimensions des panneaux:350x270: 50x270 50x270 50x270 50x270 50x270 50x270 50x270200x154: 50x154 50x154 50x154 50x154250x193: 50x193 50x193 50x193 50x193 50x193300x231: 50x231 50x231 50x231 50x231 50x231 50x231400x309: 50x309 50x309 50x309 50x309 50x309 50x309 50x309 50x309