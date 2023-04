Amour après amour : l’erreur géographique qu’ils ont découverte

Ouate Le Touquet-Paris-Plage Coffret découverte soin visage 7-8ans Mes soins d'amour - Blanc

Le coffret découverte soin visage de OUATE est à utiliser dès l’âge de 7 ans. Il est composé d’un nettoyant douceur et d’une crème d'amour. <br>Le nettoyant douceur de OUATE est une eau micellaire qui permet à l’enfant de nettoyer son visage. Constitué à 95% d'ingrédients d’origine naturelle, il permet d'éliminer efficacement les impuretés du visage et apaise la peau de l'enfant sans la dessécher. Sa formule sans allergènes et sans ingrédients nocifs permet de ne pas modifier l’équilibre pH et calme les peaux sensibles.<br>La crème d'amour de OUATE est une gélée, qui hydrate et protège la peau de l’enfant. Avec 97% d’ingrédients d’origine naturelle, et surtout l’huile de pépins de framboise, cette gelée empêche la déshydratation de la peau et la protège. Combinée avec un actif marin issu de l’algue brune, la laminaire, la crème neutralise la pollution et joue le rôle de bouclier.<br>Le petit+: Chaque produit est testé sous contrôle dermatologique et ophtalmique.