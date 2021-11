Lionel Messi dit que Robert Lewandowski s’est fait voler le trophée Ballon d’Or

Heureusement, l’international polonais n’est pas reparti de l’événement de cette année les mains vides et a reçu le premier buteur de l’année de France Football.

« J’ai remporté le prix de l’attaquant de l’année et aucun joueur ne peut gagner un prix individuel sans l’équipe la plus forte et les fans fidèles derrière lui. Merci pour votre soutien. »