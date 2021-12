Halle Berry révèle pourquoi elle a accepté sa Catwoman Razzie en personne

Ce n’est pas un secret que femme-chat était un raté total lors de sa sortie en salles en 2004. Alors que la star Halle Berry a fait aussi bien que l’on pouvait s’y attendre avec la direction créative du film, cela n’a pas laissé les téléspectateurs impressionnés, étant l’un des films de bandes dessinées les plus critiqués de tout le temps. C’était un « gagnant » de plusieurs Golden Raspberry Awards, dont le pire film, le pire réalisateur et le pire scénario. Berry a personnellement remporté le Razzie de la pire actrice et, se révélant être une bonne sportive, elle s’est présentée en personne pour accepter le prix.

Récemment, Berry a discuté avec Vanity Fair de sa carrière. En pensant à son Razzie pour femme-chat, Berry a expliqué ce qui l’a amenée à accepter avec joie un prix qui critiquait en réalité sa performance. Essentiellement, comme l’a montré Halle Berry en tenant son Academy Award dans une main pour Bal des monstres tout en acceptant le Razzie avec l’autre, elle croit qu’il faut prendre le bon avec le mauvais. Cela rappelle également que gagner un Oscar ne rend pas quelqu’un « meilleur » que n’importe qui d’autre et elle accepte ses faux pas ainsi que ses succès.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Je suis allé au Razzie [Awards] parce que j’ai l’impression que nous nous prenons tous tellement au sérieux. Si nous obtenons un prix, si nous obtenons l’Oscar, nous nous sentons en quelque sorte meilleurs que tout le monde, mais nous ne le sommes vraiment pas. Vous venez d’être choisi cette année-là par vos pairs, et vous avez été reconnu pour avoir fait ce qu’ils considéraient comme un travail stellaire. Si vous vous retrouvez face à face avec un Razzie, cela signifie-t-il que vous êtes le pire acteur qui ait jamais existé ? Probablement pas. Vous venez de vous faire pisser dessus cette année-là par un groupe de personnes qui le peuvent. Si je peux me présenter pour récupérer un Oscar lorsque vous m’honorez, je peux certainement me présenter pour récupérer un Razzie lorsque vous dites, bien essayez, mais faites mieux. J’ai toujours appris que si vous ne pouvez pas être un bon perdant, alors vous ne méritez pas d’être un bon gagnant. Alors je suis allé là-bas et je me suis moqué de moi.

Alors que Berry s’amusait aux Razzies, elle ne voulait pas nécessairement garder le prix accroché à son mur. L’actrice a ajouté qu’elle « avait passé un bon moment, puis j’ai mis le feu à cette chose », suggérant qu’elle est depuis longtemps éliminée. Elle a également abordé certains des problèmes de femme-chat, et avec le recul, elle a l’impression qu’une partie de la raison pour laquelle cela a échoué était que le super-héros avait affronté une entreprise de crème de beauté pour le visage plutôt qu’un dangereux super-vilain ou une autre menace majeure, comme avec la plupart des autres films de super-héros.

« Je changerais totalement l’histoire. Je changerais les personnages. Je voudrais que Catwoman sauve le monde d’une catastrophe comme le font les personnages masculins de bandes dessinées. Je ne sauverais pas seulement les femmes de leurs visages craquant de la crème. Je le rendrais plus substantiel et je le placerais dans un monde plus graveleux et plus moderne. »

Halle Berry a récemment déclaré qu’elle aimerait diriger un nouveau femme-chat film, peut-être comme une forme de rédemption pour le film précédent dans lequel elle a joué. Pour l’instant, les fans verront la prochaine incarnation du personnage dans Le Batman quand Zoe Kravitz reprend le rôle. Cette nouvelle nous vient de Vanity Fair.





JK Simmons explique pourquoi le M&M jaune est le concert le plus doux qu’il ait jamais eu JK Simmons apprécie vraiment de décrocher le rôle du M&M jaune car c’est ce qui l’a finalement aidé à vivre une vie durable en tant qu’acteur.

Lire la suite





A propos de l’auteur