L’anecdote de Rosalía avec Harry Styles dont tout le monde parle

Après avoir partagé un clip vidéo, le chanteur britannique et l’artiste espagnol ont reparlé. Que s’est-il exactement passé lors du Jimmy Fallon Show ?

© GettyRosalía et Harry Styles ont partagé un clip vidéo.

La L’industrie de la musique elle est aujourd’hui dirigée par des visages jeunes et innovants. Voilà comment Harry Styles parvient à attirer tous les regards depuis qu’il a commencé sa carrière de soliste, tout comme lui Rosalie avec leurs chansons en espagnol. Lorsque les deux se rencontrent, les fans deviennent fous et rêvent de les voir chanter ensemble. Mais maintenant, ils sont rejoints anecdote très particulier dont tout le monde parle.

L’une des premières rencontres entre les deux célébrités a eu lieu lorsque, en décembre 2019, le chanteur britannique a publié un clip vidéo prolongé de son thème musical t’adore. Le début comprenait une narration de Rosalía, avec son accent marqué. Mais ce n’est pas tout, car l’amitié a continué et à ce jour ils restent en contact pour se féliciter mutuellement de leurs projets respectifs. C’est du moins ce que croyait Harry Styles.

Et c’est que l’artiste espagnol a été invité au programme Le spectacle de ce soirconduit par Jimmy Fallon, où il a parlé de ses prochains projets et a été encouragé à raconter quelques anecdotes hilarantes. L’un d’eux avait précisément comme protagoniste la nouvelle figure de l’univers cinématographique Marvel. Mais… que s’est-il exactement passé et pourquoi leurs abonnés ont-ils rendu leurs noms tendance ?

Rosalía a avoué à Fallon que Harry Styles lui avait écrit un SMS pour la féliciter pour l’une de ses chansons et lui faire remarquer qu’elle l’avait vraiment appréciée. L’ancien des One Direction a rapidement obtenu une réponse et a poursuivi la conversation normalement. Jusqu’à ce que le destinataire explique que en fait j’étais confus et c’était l’ancien numéro de téléphone du chanteur de Le mauvais vouloir.

Styles n’a pas tardé à capturer les messages qu’il a envoyés par erreur pour finalement communiquer via Instagram avec la vraie Rosalía et expliquer ce qui s’était passé. Comme si cela ne suffisait pas, l’artiste a montré les images de l’émission à succès de Jimmy Fallon pendant que tout le monde riait de l’erreur britannique. Est-ce un indice que leur collaboration arrivera enfin ?

