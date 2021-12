Daniel Radcliffe partage son expérience avec un fan évanoui

La saga cinématographique « Harry Potter » a servi de catapulte à la renommée internationale pour nombre de ses participants, en particulier Daniel Radcliffe, qui a donné vie au personnage principal de la franchise. A 32 ans, l’acteur a réussi à prendre ses distances petit à petit avec ce personnage aussi étranges que puissent paraître ses projets au cinéma et à la télévision.

Pourtant, Radcliffe conserve un comportement franc et gentil lorsqu’il est interrogé sur son implication dans la franchise Wizarding World, révélant une étrange anecdote avec l’un de ses fans lors de sa récente apparition dans « The Jonathan Ross Show ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Guillermo del Toro confirme le montage « noir et blanc » de son nouveau film

Dans son interview, Radcliffe a raconté comment il a réussi à faire s’évanouir l’un de ses fans simplement en l’épaulant brièvement. « J’étais en visite dans une école japonaise pour faire de la publicité, et j’ai littéralement effleuré le bras d’une jeune fille en passant devant elle et j’ai dit ‘Oh, je suis désolée’ et boum ! évanoui », a commenté l’acteur.

«Je l’avais touchée et je lui avais parlé et c’était trop. Et elle s’est évanouie. » Bien que ce genre de situations puisse sembler étrange à quiconque à l’époque, Radcliffe admet qu’il a pu prendre un bref moment pour s’en délecter.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Benedict Cumberbatch parle de son mandat dans le MCU

« Parce que cela ne dure pas éternellement. Je veux dire, quand tu as un moment comme ça, tu dois admettre à quel point c’est bizarre et cool. » Ce n’est pas la première fois que Radcliffe partage ses étranges expériences avec les fans de « Harry Potter », surtout lorsque des adultes s’approchent avec leurs enfants pour le saluer et que les enfants ne le reconnaissent pas du tout.

Daniel Radcliffe rencontrera Rupert Grint, Emma Watson et d’autres membres de la saga dans « Return to Poudlard », un spécial qui célébrera le 20e anniversaire de la saga dans lequel il y aura un examen de ses principaux acteurs et de leur attachement émotionnel respectif. à la franchise exclusivement pour HBO Max.