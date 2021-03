Mains sur: Cyberpunk 2077 Patch 1.2 – Moins de plantages et de meilleures performances sur PS5, PS4, mais nous avons encore un long chemin à parcourir

La mise à jour 1.2 de Cyberpunk 2077 est arrivée. Le patch tant attendu est gigantesque, promettant de corriger un véritable catalogue de problèmes de stabilité, de bogues et autres problèmes. Mais est-ce la mise à jour qui finalement transforme Cyberpunk 2077 en un jeu qui ne plante pas toutes les deux heures sur les consoles PlayStation? Nous sommes retournés à Night City pour le découvrir.

Commençons par la bonne nouvelle: nous avons passé six heures avec le RPG du monde ouvert sur PS5 depuis le lancement du patch 1.2 – cinq consécutifs – et nous n’avons rencontré aucun crash. Nous avons même visité plusieurs « hotspots » en panne – des parties spécifiques de la carte qui sont notoirement occupées – des heures après le début de nos tests, et le jeu a progressé. De plus, le framerate semble globalement plus fluide. Les performances sont encore loin d’être parfaites – l’attelage se produit toujours à intervalles réguliers et les cadres tombent dans les zones bâties – mais la stabilité semble être beaucoup améliorée, du moins d’après notre expérience.

Dans notre accablant Test du Cyberpunk 2077 PS4, nous avons souligné que les problèmes de plantage étaient de loin le plus gros problème du jeu. S’ils ont été corrigés, alors CD Projekt Red est définitivement sur la bonne voie. Mais la mise à jour 1.2 ne s’arrête évidemment pas là, alors qu’est-ce qui s’est amélioré?

Eh bien, nous avons remarqué que les personnages non jouables apparaître être plus réactionnaire. Nous avons commencé plusieurs fusillades à proximité des rues animées de la ville, et les civils se sont enfuis au lieu de se recroqueviller immédiatement de peur. Il est difficile de dire si la tristement célèbre intelligence artificielle a été modifiée, mais les habitants de Night City semblent être un peu plus … vivants. Ne vous méprenez pas, ce n’est pas tout d’un coup Red Dead Redemption 2, mais cela pourrait être le début de quelque chose de mieux.

Malheureusement, on ne peut pas en dire autant du trafic. Nous avons encore rencontré beaucoup de voitures juste assis là au milieu de la route, et ce rond-point où les véhicules passent tout droit à travers plusieurs barrières encore et encore reste. Même avec un article de 8000 mots détaillant toutes ces corrections de bogues, la mise à jour 1.2 ne pouvait pas l’écraser.

Et puis il y a l’application de la loi. Le service de police préféré de tout le monde continue d’être une mauvaise blague, malgré quelques très légers ajustements du système recherché du jeu. CD Projekt Red a tenu à souligner ce changement particulier, en promettant des améliorations dans la façon dont les policiers apparaissent dans le monde après avoir commis un crime. Et oui, le système est amélioré, mais seulement juste. Maintenant, au lieu de immédiatement se téléportant juste derrière vous, les flics mettent environ 20 secondes à apparaître de l’autre côté de la route. Le plus triste est que vous pouvez toujours les voir clairement se manifester à partir de rien si vous regardez dans la bonne direction. Nous espérons qu’il s’agit plus d’une «solution» temporaire que d’un correctif permanent.

Oh, et le pop-in est toujours un véritable briseur d’immersion sur les consoles. Le jeu est peut-être plus stable, mais vous pouvez toujours voir des PNJ, des voitures et d’autres actifs clignoter dans la réalité (et revenir en arrière) avec une fréquence alarmante. Nous avons compris que le fait de stocker Cyberpunk 2077 sur PS4 a causé beaucoup de problèmes, mais CD Projekt Red peut sûrement faire mieux que cela? Éloigner la caméra d’une foule de personnes, puis la faire pivoter pour constater que tout le monde a disparu est embarrassante.

Mais regardez, à ce stade, nous allons prendre ce que nous pouvons obtenir. Cyberpunk 2077 a été une catastrophe si absolue que ne pas avoir le jeu planter en cinq heures de jeu est un véritable miracle. En espérant que CD Projekt Red continue d’améliorer Cyberpunk 2077, et qu’un jour, nous pourrions nous retrouver avec une expérience digne du PlayStation Store.