La série la plus vue sur Prime Video la semaine dernière (11-17 juillet)

Prime Video est l’un des acteurs les plus puissants de The Streaming War et cela est démontré par ses 5 séries les plus vues la semaine dernière. Attention!

©IMDBLa liste des terminaux

Si vous aimez profiter de la télévision en streaming et que vous faites partie de ceux qui sont surpris par la programmation exclusive de ces plateformes, vous ne pouvez pas manquer semaine après semaine de Première vidéo avec des émissions de télévision qui vous divertiront sûrement. Nous parlons de l’une des meilleures options en termes de cette classe de service. Première vidéo il a tout ce dont vous avez besoin pour satisfaire vos abonnés.

Cette semaine présente un contenu hétéroclite parmi les cinq séries les plus regardées des sept derniers jours. Bien sûr, c’est un signe de santé pour la plateforme, qui montre ainsi qu’elle a des publics différents parmi ses clients et peut donner quelque chose d’intéressant à chacun d’eux. Première vidéo est un service de streaming prêt à en découdre et ce Top 5 remarquerez que.

+La série la plus vue sur Prime Video la semaine dernière

.5. Le Grand Tour

Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May sont de retour avec une émission sur l’aventure, l’excitation et l’amitié… tant que vous acceptez que les gens que vous appelez amis sont aussi ceux que vous trouvez extrêmement ennuyeux. Parfois, c’est même une émission sur les voitures. Suivez-les dans leur aventure mondiale.

.4. attrapeur

Jack Reacher, un ancien policier militaire de l’armée américaine, se rend dans la ville rurale de Margrave, en Géorgie, et est arrêté pour meurtre. Après avoir été libéré, il fait équipe avec Oscar Finlay et Roscoe Conklin pour enquêter sur un complot majeur impliquant des policiers, des politiciens et des hommes d’affaires corrompus. Alan Ritchson est l’acteur choisi pour donner vie à l’imposant personnage principal.

.3. L’été où je suis devenue jolie

Chaque été, Belly et sa famille se rendent à la maison de plage des pêcheurs à Cousins. Chaque été est le même… jusqu’à ce que Belly ait seize ans. De cette façon, les relations seront testées, des vérités douloureuses seront révélées et Belly sera changé pour toujours. C’est un été de premier amour, de premier chagrin et de croissance : c’est l’été où elle devient jolie.

.deux. Les garçons

Un groupe de justiciers connu officieusement sous le nom de « The Boys » a entrepris d’éliminer les super-héros voyous avec rien d’autre que le courage des cols bleus et la volonté de se battre salement à chaque occasion. Maintenant, leur chef, Billy Butcher, et tout son peuple trouvent un moyen d’égaliser les chances contre Homelander et une équipe apparemment invincible.

.1. La liste des terminaux

Le commandant des Navy SEAL James Reece se tourne vers la vengeance alors qu’il enquête sur les forces mystérieuses derrière le meurtre de tout son peloton. Libéré de la structure de commandement militaire, Reece applique les leçons qu’il a apprises en près de deux décennies de guerre pour traquer les responsables de ce carnage qui a marqué sa vie de chef et de commandant pour le reste de ses jours.

