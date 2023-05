Halle Bailey partage de nouvelles images et séquences des coulisses de La Petite Sirène

La petite Sirène refaire l’étoile Halle Bailey a offert un nouvel aperçu des coulisses du film. S’adressant à Twitter, Bailey a partagé une paire de clips vidéo ainsi que quelques photos provenant du tournage du film. Le premier clip vidéo révèle Bailey s’adressant à la caméra alors qu’elle était en train de travailler sur la scène « Part of Your World ». Un autre clip vidéo révèle un aperçu de la scène « Under the Sea » avec Bailey accrochée à des fils pour donner l’impression qu’elle nage. Pendant ce temps, une photo montre la co-vedette Jonah Hauer-King berçant une découpe en carton d’Ariel de Bailey, tandis qu’une deuxième image provient du dernier jour de tournage de Javier Bardem.

« Donc, aujourd’hui est une journée difficile », a déclaré Bailey dans le premier clip vidéo. « Je filme ‘Part of Your World’ depuis deux jours maintenant. Hier, c’était le début de la chanson… aujourd’hui, nous traversons le reste, et c’est difficile. Et je m’effondre émotionnellement parce que c’est un tel appel désespéré, et je suis sensible, et la chanson est difficile à chanter. C’est difficile à faire en général.

Alors que la chanson commence à jouer sur les haut-parleurs en arrière-plan, Bailey ajoute : « J’essaie de montrer chaque émotion sur mon visage et de bouger de la bonne façon. Et là, vous pouvez l’entendre. Je Je voulais prendre une vidéo de cela. Je me souviendrai peut-être de cette fois.

Ariel fait partie de votre monde avec un grand succès au box-office

Bailey avait précédemment partagé d’autres photos des coulisses lors de la sortie de La petite Sirène. Elle a dit à quel point elle était reconnaissante de faire partie du long métrage, alors que le temps taquinait qu’un autre regard derrière la scène allait bientôt arriver. Après la sortie du film, Bailey célébrerait également le succès financier que le film a déjà remporté jusqu’à présent, car il cherche à récolter environ 120 millions de dollars au cours du week-end de vacances de quatre jours. Bailey a partagé la nouvelle tout en expliquant à quel point elle était ravie de voir la sortie du film se dérouler si bien.

« C’est absolument incroyable d’être officiellement une princesse Disney », a également récemment déclaré Bailey à propos du rôle d’Ariel dans La petite Sirènepar HE. « Je veux dire, je pense que c’est quelque chose que nous venons tous d’avoir dans nos rêves. Vous rêvez de faire semblant d’être une princesse Cendrillon, ou quelqu’un comme ça, et vous ne pensez jamais que cela arriverait réellement, alors je suis juste vraiment reconnaissant d’être dans cette position. »

Vous pouvez maintenant regarder La petite Sirène sur grand écran alors que le film passe partout dans les salles de cinéma. Réalisé par Rob Marshall et écrit par David Magee, le film met en vedette Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem, Awkwafina, Daveed Diggs et Jacob Tremblay.