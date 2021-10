Star Wars : la série d’Ahsoka Tano ajoute un acteur historique à la saga

in

Le monde de Guerres des étoiles continue d’étendre ses limites. Le Mandalorien a montré à travers Disney+ que les limites de la saga n’existent pas et qu’avec des esprits créatifs à la hauteur tout est possible. La franchise créée par Georges Lucas a vacillé avec la trilogie préquelle mais a repris confiance en la main des suites qui se sont terminées la saga skywalker. De la main de Jon Favreau et bébé yoda, cette fiction recharge ses énergies.

Ainsi, de nouvelles productions ont commencé à être annoncées qui feront partie de l’univers de Guerres des étoiles. À la série de Obi Wan Kenobi confirmé avec Ewan McGregor d’autres productions ont été confirmées comme Le livre de Boba Fett et puis lui retombées de Ahsoka Tanto. Ce dernier personnage était apparu dans la série animée de la saga et avait fait son apparition dans l’un des épisodes de Le Mandalorien. La personne chargée de l’interpréter était Rosario Dawson.

Maintenant, il a été confirmé que la nouvelle série Disney + aura un retour important de la saga. Anakin Skywalker apparaîtra à nouveau dans leurs instances d’entraînement comme Dark Vador et sera à nouveau interprété par Hayden Christensen. L’acteur a également été annoncé comme faisant partie du casting de Obi Wan Kenobi, où il retrouvera celui qui a dirigé le épisodes II et III au début du millénaire.

Comme confirmé dans Date limite, la production commencera à tourner en 2022 mais on ne sait pas encore combien elle verra Christensen. On pense qu’il peut apparaître dans flash-back ou en tant que fantôme Jedi, car la fiction se déroulera cinq ans après les événements de Le retour du Jedi, film qui a conclu la trilogie originale en 1983.

Star Wars pourrait ajouter Chloé Zhao comme réalisatrice

Avec le jalon qui marquera Patty jenkins en tant que première femme à réaliser un film Guerres des étoiles, de la main de Escadron de voleurs En 2023, l’une des cinéastes du moment a été incitée à demander sa place dans la saga. Il s’agit de Chloé Zhao, récemment lauréat de l’Oscar pour ce qu’il a fait dans Pays nomade, qui dans les prochains jours arrivera au cinéma avec merveille de la main de Éternels.

Le réalisateur de 39 ans a été consulté sur le projet de Guerres des étoiles où vous travaillez Kevin Feige et sa réponse était énergique : « Je ferais tout ce qui Kévin m’a demandé « . Dans ce sens, Zhao Il a également dit qu’il n’hésiterait pas à faire un autre film pour merveille bien que j’ordonne également de préciser qu’il n’y a rien de défini en disant : « On verra ».

