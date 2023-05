Deborah Ann Woll partage une mise à jour décevante sur le possible retour de Daredevil

Charlie Cox est prêt à enfiler à nouveau le costume rouge de l’Homme Sans Peur pour Daredevil : né de nouveau. Après l’apparition de l’acteur dans le rôle de Matt Murdock dans Spider-Man : Pas de retour à la maison et Elle-Hulkil fera officiellement ses débuts dans le MCU avec une nouvelle série solo axée sur le diable de Hell’s Kitchen, dans un redémarrage en douceur de cette production à succès de Netflix.





Cox reviendra aux côtés de ses compagnons de l’univers The Defenders, Vincent D’Onofrio, qui est déjà apparu comme le grand méchant Kingpin dans Oeil de fauconet Jon Benrthal qui reprendra son rôle de Frank Castle comme il l’a fait dans Casse-cou et plus tard dans Le punisseur. Cependant, tout n’a pas été une bonne nouvelle pour les fans de l’émission originale.

Malgré les rumeurs avant le début de la production de la série, actuellement en pause en raison de la grève des scénaristes, il a finalement été confirmé que ni Elden Henson ni Deborah Ann Woll reviendrait pour cette nouvelle aventure. Tous deux étaient les protagonistes de l’émission Netflix avec Cox, jouant le meilleur ami de Murdock, Foggy Nelson, et la secrétaire de leur cabinet d’avocats Karen Page, deux personnages également très importants dans les comics.

Pour le moment, il n’a pas été confirmé si les rôles seront joués par de nouveaux acteurs, comme Vanessa Fisk, qui était à l’origine interprétée par Ayelet Zurer et remplacée par Sandrine Holt dans Daredevil : né de nouveau. Pour cette raison, les fans espèrent toujours que les acteurs ne font tout simplement pas partie de la première saison, ou font partie des surprises que Marvel Studios prépare pour le show. Mais cela semble peu probable.





Deborah Ann Woll brise le silence sur la possibilité de son retour pour Daredevil : Born Again

Lors de son panel de questions-réponses à l’ICCCon de Nashville, l’actrice a partagé des informations décevantes sur son avenir chez Marvel, après qu’on lui ait demandé si elle souhaitait rejoindre la DCU (via l’utilisateur de Twitter Daredevil Updates):

« Suis-je autorisé à traverser les ruisseaux ? J’ai l’impression que ce serait très dangereux… [T]voici quelques personnes qui peuvent le faire. Mais je ne sais pas si je fais partie de ces chanceux. Je ne sais pas pour DC. Tu sais, c’était tellement cool de faire partie de cette série. Et je pense, vous savez, que c’était un petit coin si unique du MCU qui se sentait vraiment spécial … Je suis vraiment content de ce que j’ai eu et il n’y a pas, vous savez, aucun plan pour moi jusqu’à présent non plus côté de l’univers de la bande dessinée… mais je suis tellement reconnaissante de l’expérience que j’ai vécue. »

Woll n’a peut-être pas sa place dans l’avenir de Marvel Studios, mais avec DC construisant un nouveau canon avec James Gunn, elle pourrait facilement trouver un rôle dans le monde des super-héros dans la compétition. Un bon choix serait Poison Ivy, un personnage dans lequel de nombreux fans ont déjà imaginé l’actrice.

Pour l’instant, en plus de Cox, D’Onofrio, Beltran et Holt, le casting de Daredevil : né de nouveau comprend Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Nikki M. James, Michael Gaston et Arty Froushan.