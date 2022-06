Barbe cassante: Bryan Cranston explique sa pilosité faciale «incontrôlable»

Bryan Cranston a un tout nouveau look.

L’acteur de « Your Honor » est apparu mardi dans 45secondes.fr avec Hoda et Jenna avec une barbe touffue et a révélé pourquoi cela semblait « hors de contrôle ».

« Je ne me rase pas, c’est ce qui se passe », a déclaré Cranston.

L’acteur de « Breaking Bad » a noté qu’il avait appris « toutes ces choses sur les hommes à barbe énorme » et qu’il s’était rendu compte qu’il pouvait avoir l’apparence d’un méchant de dessin animé s’il tordait les extrémités de sa moustache vers le haut.

Cranston a expliqué que sa barbe était à des fins professionnelles. Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Quand Hoda Kotb a demandé s’il aimait la sensation de la barbe sur son visage, Cranston a plaisanté en disant qu’il voulait faire un oreiller avec ses poils faciaux.

« C’est un Chia Pet, en quelque sorte », a déclaré Jenna Bush Hager, Cranston hochant la tête en plaisantant.

Mais quand le trio a fini de se moquer de son apparence, Jenna a souligné que Cranston avait poussé sa barbe pour jouer Michael Desiato dans la deuxième saison de « Your Honour ». Il a dit qu’il commencerait à tourner la série dans « quelques semaines ».

Cranston a déclaré que la deuxième saison de « Your Honour » portera sur la « rédemption ». Sauter Bolen / Afficher l’heure

« La première saison parlait d’un homme qui perd son âme et vend ses principes pour ce qu’il pensait être le plus grand bien », a déclaré Cranston. « La deuxième saison de ‘Votre Honneur’ parle vraiment de rédemption. Où peut-on aller ? Y a-t-il une place pour ce genre de sincérité et d’excuses dans notre société ? »

Cranston est apparu avec sa grande barbe plus tôt cette semaine aux Tony Awards.

Sur Twitter, certaines personnes semblaient aimer son look.

D’autres ont été déconcertés par sa pilosité faciale.

Cranston est apparu sur AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna pour discuter de son nouveau film, « Jerry & Marge Go Large », qui fait ses débuts vendredi sur Paramount +.