Un homme de Floride aura-t-il la saison 2 sur Netflix ?

Edgar Ramírez joue dans le thriller en 7 épisodes qui fait fureur sur Netflix. Pourriez-vous revenir avec une nouvelle livraison sur la plateforme de streaming ?

©NetflixEdgar Ramírez joue dans Un homme en Floride.

Depuis que Un homme en Floride j’arrive à Netflix, les tendances de la plateforme de streaming ont été complètement révolutionnées. Et c’est que, dans quelques heures, la fiction mettant en vedette Edgar Ramírez a réussi à s’imposer parmi les plus regardés du catalogue. Les utilisateurs qui l’ont déjà apprécié en veulent plus et se demandent s’il aura saison 2.

Créé par todd donald, ce pur thriller policier a diffusé 7 épisodes d’environ 50 minutes sur le service d’abonnement. Ce n’est pas une histoire de plus : contrairement à une bonne partie des productions, elle n’est pas inspirée d’un livre, mais plutôt est basé sur un mème. C’est-à-dire que son personnage principal est né d’un personnage emblématique d’Internet connu sous le nom de Florida Man.

+ De quoi parle A Man in Florida ?

Edgar Ramírez est chargé de donner vie à Michel Valentin dans Un homme en Floride. C’est un ex-flic en fuite qui doit retourner dans sa Floride natale pour une mission : retrouver la petite amie en fuite d’un mafieux de Philadelphie. Cet homme est tombé en disgrâce et, embourbé dans ses dettes de jeu, il décide d’entreprendre une mission louche afin de payer ses erreurs.

« Bien que cela ait semblé être un petit travail simple, non seulement il dégénère en une situation délirante impliquant des secrets de famille enfouis, mais tous les efforts pour faire ce qu’il faut dans un endroit sans loi s’avèrent de plus en plus vains.», soutient le synopsis de cette série qui présentera une odyssée sauvage qui deviendra une chasse à mort.

+ Y aura-t-il la saison 2 de A Man in Florida ?

Pour le moment, Netflix n’a ni annulé ni renouvelé Un homme en Floride. Sans annonce officielle, difficile de connaître la vraie réponse. Cependant, il est important de noter que la production a été présentée comme une série limitée, donc on ne pouvait pas forcément s’attendre à une deuxième saison.

Selon l’accueil du public, le géant du streaming pourrait présenter une série d’anthologie, c’est-à-dire recommencer l’histoire dans un nouveau lieu avec de nouveaux personnages, ou poursuivre le succès mené par Edgar Ramirez, Abbey Lee, Anthony LaPaglia, Otmara Marrero, Lex Scott Davis, Emory Cohen, Clark Gregg, Isaiah Johnson, Paul Schneider et Lauren Buglioli.

