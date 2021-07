Haikyuu Saison 5: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les informations récentes

Haikyuu est l’un des animes les plus appréciés des amateurs de sport et la saison 5 est très attendue. Haruichi furudate est l’auteur et l’illustrateur de la série.

HaiKyuu La saison 5 pourrait être retardée car la quatrième saison a été retardée par la pandémie. Hai Kyuu !!

La saison 4 a été publiée le 19 décembre 2020.

Il n’y a aucune confirmation quant à la venue de HaiKyuu ! La saison 5 n’est pas confirmée, mais Haikyu en anglais !! Un compte Twitter a partagé le message, « Dans l’attente de la suite. »

Le message a également reconnu « Haikyu! » L’équipe d’anime est reconnaissante pour leur travail acharné continu.

Un immense merci à tout le Haikyu !! L’équipe Anime pour leur travail acharné au cours de la dernière année ! J’attends la suite avec impatience !#ハイキュー #hq_anime pic.twitter.com/KU411mpHQ7 – HAKYKYU !! (@Haikyu_FR) 18 décembre 2020

HaiKyuu peut donc être spéculé ! La saison 5 peut arriver à tout moment. Yoshiki Kobayashi (un producteur de musique japonais) a informé les fans que les enregistrements de Haikyuu étaient en cours fin juin 2020. La saison 5 avait déjà commencé. Bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation officielle, il semble certain que la saison 5 va commencer. Cependant, un retard dû à l’épidémie de coronavirus en cours semble inévitable.

L’heure de sortie de HaiKyuu est difficile à prévoir ! Saison 5. Saison 5. HaiKyuu a été adapté par Production IG ! La saison 3 a été diffusée d’octobre 2016 à décembre 2016, avec 10 épisodes. La saison 4 devait être diffusée en deux saisons. La première cour de 13 épisodes diffusée en janvier 2020 et la deuxième cour de 12 épisodes diffusée en octobre 2020.

Hai Kyuu !! La saison 5 est maintenant disponible ! La saison 5 verrait Hinata déménager au lycée Karasuno en volleyball, se qualifiant pour les nationaux.

L’intrigue s’articule autour d’une équipe de volley-ball de lycée et des relations entre elles. Shoyo Hirata, un jeune garçon qui aspire à devenir un grand joueur de volleyball malgré sa petite taille, est au centre de l’histoire. Il décrit également les rivalités et les amitiés entre les personnages.

Haikyuu ! La saison 4 s’est terminée avec Hinata semblant désemparée et hors de contrôle après avoir raté une occasion de marquer un point dans le match. Tobio Kageyama avertit Hinata de ne plus faire ça dans un match.

Kageyama a pu voir que Hinata avait une réaction après le saut incroyable de Korai Hoshiumi.

Haikyuu ! La saison 5 pourrait vous apporter une nouvelle histoire.

L’utilisateur de Reddit prédit : « Faites de la saison 5 le match Nekoma et une saison plus courte. Il pourrait y avoir neuf épisodes pour couvrir ce match. Pour augmenter le nombre d’épisodes, ils peuvent ajouter le combat Mujinazaka/Fukurodani à la fin.

Haikyuu ! La saison 5 sera publiée et il semble que presque tous les artistes originaux reviendraient pour exprimer leurs personnages. Ryusei Nakao (Nobuyuri Sagara), Hiroshi Kamida, Yu Miyazaki. Jun Nazuka. Hideaki Kabumoto. Yoshimasa Hosse. Ayumu Murase. Nobuhiko Okamoto. Mamuro Miyano. Kaito Ishikawa. Yuu Hayashi.