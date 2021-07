Bande originale de la saison 2 de Never Have I Ever : chaque chanson de l’émission Netflix

Quelles chansons sont jouées dans la saison 2 de Never Have I Ever de Netflix ? Retrouvez toutes les pistes ici.

Je n’ai jamais est de retour, mes amis – et il apporte avec lui une toute nouvelle bande-son.

Je n’ai jamais la saison 2 replonge dans la vie amoureuse désordonnée de Devi (Maitreyi Ramakrishnan), alors qu’elle essaie de jongler avec ses relations avec Paxton Hall-Yoshida (Darren Barnet) et Ben Gross (Jaren Lewison). Qui va-t-elle choisir ?! Eh bien, la décision pourrait être un peu plus compliquée que nous le pensions tous.

Heureusement, la saison 2 est de retour avec une bande-son tout aussi emblématique que la première saison. De Glass Animals et Kylie Minogue à Barrie, Madame Gandhi, Raja Kumari et plus, voici toutes les chansons que nous avons pu identifier dans le Je n’ai jamais bande originale de la saison 2. (En avons-nous manqué ? Faites-le nous savoir à @popbuzz sur Twitter)

Never Have I Ever saison 2, épisode 1 chansons

Canons – ‘Fire For You’

Majesté terne – ‘Ellipsis’

Magie informatique – ‘Soyez juste’

Magie informatique – ‘La technologie’

Barrie – ‘Darjeeling’

Never Have I Ever saison 2, épisode 2 chansons

Sedona – « Plus d’amour »

Bordo ft. Gambirez – « Je veux U »

Ava Luna – ‘Rêverie’

Jeune Ejecta – ‘Screen Guru’

Frankie Cosmos – ‘École d’art’

Young Echoes ft. Leanne Hoffman – ‘Terrible Light’

Never Have I Ever saison 2, épisode 3 chansons

Richard Swift – ‘Dame Chance’

C’Sar & Nada Funk ft. Nell Widmer – « Ce sentiment »

NE-HI – ‘Paume de la main’

Tim Ayre – « Vacances mexicaines »

Never Have I Ever saison 2, épisode 4 chansons

Maigre – ‘Reviens’

Le Grand Popo Football Club – ‘Mon territoire (Editer la radio)’

Annabel Jones – ‘Je’

Jumeaux d’été – ‘Juju’

Raja Kumari – « Karma »

Never Have I Ever saison 2, épisode 5 chansons

Magie informatique – ‘Fuzz’

Madame Gandhi – « Mauvaises habitudes »

Madame Gandhi – ‘Mer Jaune’

Never Have I Ever saison 2, épisode 6 chansons

Orléans – « Plus vite »

Never Have I Ever saison 2, épisode 7 chansons

Divino Niño – ‘Quiero’

Âge de la vidéo – ‘Shadow On The Wall’

Barrie – ‘Frankie’

Never Have I Ever saison 2, épisode 8 chansons

Cadeaux – ‘Mauvais’

Catherine Howe – « Rien de plus que des étrangers »

The Undercover Dream Lovers – ‘Up All Night’

Never Have I Ever saison 2, épisode 9 chansons

BLACKPAW – ‘Cri’

Animaux de verre – ‘Vagues de chaleur’

Never Have I Ever saison 2, épisode 10 chansons

MUNYA – ‘Boca Chica’

Loma Suyo – ‘Folez-moi ;

Bantu & Jonas Blue ft. ZieZie & Shungudzo – ‘Roll With Me’

GOLDEN – ‘Course (Première prise)’

French For Rabbits – ‘L’Autre Côté’

Dana Vaughns – « Petite amie »

Hachiku – « Vous penserez probablement que cette chanson est à propos de vous »

Bonjour Pongo – ‘Summer Love’

Sam Smith & Labrinth – ‘Love Goes’

Kylie Minogue – « Dis quelque chose »

