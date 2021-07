La bande-annonce True Romance 4K arrive, la vidéo Arrow restaure le classique scénarisé par Tarantino

L’un des meilleurs films des années 1990 et un classique de tous les temps, Vrai romance, reçoit enfin un traitement 4K de Arrow Video. Le film écrit par Quentin Tarantino et réalisé par Tony Scott devrait arriver sur 4K UltraHD et Blu-ray le 19 juillet. Malheureusement, le Vrai romance édition limitée sera disponible au Royaume-Uni uniquement. Les fans du film aux USA devront patienter encore un peu. Mais les disques sont sans région, et avec un peu de difficulté, les fans aux États-Unis pourraient toujours regarder le film. L’ensemble peut être pré-commandé sur le site Web d’Arrowfilms. Une bande-annonce est sortie récemment.

Arrow Video a également publié le synopsis de l’intrigue suivant pour True Romance. « L’employé du magasin de bandes dessinées adorant Elvis, Clarence Worley (Christian Slater), s’occupe de ses propres affaires lors d’une triple facture de Sonny Chiba quand Alabama Whitman (Patricia Arquette) entre dans sa vie – et à partir de ce moment-là, les deux sont inséparables. Dans les 24 heures , ils sont mariés et en fuite après que Clarence a été forcé de tuer le proxénète psychopathe et possessif de l’Alabama. Conduisant une Cadillac à travers le pays de Détroit à Hollywood, les jeunes mariés prévoient de vendre une valise pleine de drogues volées pour financer une nouvelle vie pour eux-mêmes… mais ils ne se doutent pas que les flics et la mafia se rapprochent d’eux. Vont-ils s’échapper et réaliser leur rêve d’une fin heureuse ? »

Aux côtés de Christian Slater et Patricia Arquette en tête, Vrai romance présente une distribution de stars composée de Gary Oldman, Christopher Walken, Dennis Hopper, Michael Rapaport, James Gandolfini, Val Kilmer et Brad Pitt. Oldman a reçu des éloges particuliers pour sa performance courte mais formidable en tant que souteneur abusif. Vrai romance est également connu pour la scène désormais emblématique « Héritage sicilien » de Hopper et Walken et une bande-son envoûtante gracieuseté du légendaire compositeur Hans Zimmer.

Vrai romance, devait être le prochain projet de Tarantino après Chiens de réservoir, mais pour une raison quelconque, il a « perdu tout intérêt » pour le film et a décidé de faire Pulp Fiction à la place. Il a vendu le scénario de Vrai romance à Warner Bros., qui a apporté Top Gun réalisateur Tony Scott pour le diriger. Après avoir fait quelques ajustements, Scott a livré un brillant thriller romantique qui a parfaitement capturé l’esprit du scénario de Tarantino. Mettant en vedette le Kill Bill les monologues pleins d’esprit et les soudaines explosions de violence du réalisateur, Vrai romance était plus un film de Tarantino qu’un film de Tony Scott. Mais n’enlevant rien à Scott, il a livré un film incroyable qui a réussi à impressionner à la fois les téléspectateurs et Quentin Tarantino lui-même.

Et maintenant, une version 4K attendue depuis longtemps semble à nouveau épater les fans. À en juger par la bande-annonce, le transfert 4K est époustouflant et Arrow a utilisé les négatifs de caméra originaux du film pour restaurer le film. Parallèlement à la restauration 4K UHD du cinéma et du Director’s Cut de Vrai romance, le disque contient également une tonne de bonus.

Fonctionnalités bonus True Romance 4K

Livret de collectionneur de 60 pages à reliure parfaite présentant de nouveaux écrits sur le film par Kim Morgan et Nicholas Clement, une histoire orale Maxim de 2008 avec des entretiens avec les acteurs et l’équipe, et l’éloge funèbre d’Edgar Wright pour Tony Scott en 2012

Emballage en édition limitée avec une pochette réversible avec des œuvres d’art nouvellement commandées par Sara Deck

Affiche recto-verso présentant des œuvres d’art originales et nouvellement commandées par Sara Deck

Six reproductions recto-verso de la taille d’une carte postale

Présentation Blu-ray haute définition (1080p) des deux coupes

Son stéréo original non compressé et son surround DTS-HD MA 5.1

Sous-titres anglais en option pour les sourds et malentendants

Commentaire audio du réalisateur Tony Scott

Commentaire audio de l’écrivain Quentin Tarantino

Commentaire audio des stars Christian Slater & Patricia Arquette

Commentaire audio du critique Tim Lucas

Sélection de commentaires de scènes par les stars Dennis Hopper, Val Kilmer, Brad Pitt et Michael Rapaport

Tout nouveau commentaire de scène sélectionné par la star Saul Rubinek

Nouvelle interview avec la costumière Susan Becker

Nouvelle interview avec le co-éditeur Michael Tronick

Nouvel entretien avec les co-compositeurs Mark Mancina et John Van Tongeren

Nouvelle interview de Larry Taylor, auteur de Tony Scott : A Filmmaker on Fire

Nouvelle entrevue avec Daniel Storm, co-fondateur du True Romance Fest annuel et propriétaire de la Cadillac originale

Scènes supprimées avec commentaire facultatif de Tony Scott

Fin alternative avec des commentaires facultatifs de Tony Scott et Quentin Tarantino

Dossiers de presse électroniques, séquences des coulisses et interviews de Tony Scott, Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper et Gary Oldman

Bandes-annonces et spots TV

Galeries d’images

Une date de sortie aux États-Unis sera bientôt finalisée. D’ici là, tous les fans de Tarantino peuvent découvrir la novélisation de Il était une fois à Hollywood, publié par Harper Collins le 29 juin.

Cette nouvelle nous vient de Far Out Magazine

https://faroutmagazine.co.uk/quentin-tarantino-true-romance-4k-restoration-tony-scott-gary-oldman/

https://faroutmagazine.co.uk/quentin-tarantino-true-romance-4k-restoration-tony-scott-gary-oldman/

Sujets : True Romance, vidéo Arrow