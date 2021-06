La fille d’Al Roker, Courtney, est mariée ! Voir les douces photos de famille

Courtney Roker a fait le noeud !

L’aînée des deux filles d’Al Roker a épousé Wesley Laga vendredi alors que son fier père savourait le moment.

La créatrice de recettes et chef, qui a annoncé ses fiançailles en avril dernier au début de la pandémie, a partagé un trio de photos de sa journée spéciale sur Instagram samedi.

« La nuit dernière était au-delà de tout ce que je pouvais imaginer », a écrit Roker dans sa légende. « J’ai célébré mon amour pour mon mari et j’ai ressenti l’amour de tout le monde. Mon cœur est rempli de bonheur et de joie. Et je dois dire que les mouvements de danse de mon mari ne sont pas minables . Passons maintenant à la lune de miel ❤️. »

Sur la première photo, Roker et Laga rayonnent alors qu’ils partagent leur première danse en tant que couple marié. Les deux instantanés restants capturent des moments dans les coulisses alors que Roker et Laga posent pour des photos de famille avec les parents et les frères et sœurs de Roker.

Roker scintillait dans une robe de mariée blanche sans manches avec un corsage fleuri brodé, un voile transparent assorti et une traîne en tulle. Laga avait l’air fringante dans un costume bleu foncé avec un revers noir, une pochette assortie, une cravate noire et une pince à cravate brillante. Le costume d’Al correspondait presque à celui de Laga avec une teinte marine similaire. Il a ajouté une cravate marine élégante et une fleur blanche coupée dans sa pochette. Deborah Roberts a également brillé dans une touche de couleur avec sa robe bustier fuschia.

La famille Roker a également célébré la réunion de tout le monde dans les jours qui ont précédé le mariage de Courtney. Al a partagé jeudi une photo de lui-même sur Instagram avec sa femme Deborah, leur fils Nick, 18 ans, et leur fille Leila, 22 ans, ainsi que Courtney.

« Notre dernière #photo de famille avec @ouichefroker en tant que femme célibataire avant son mariage avec @djweslaga », a écrit Al.

Il a également partagé jeudi une photo de Courtney en tant que jeune fille avec les défunts parents d’Al. Courtney est la fille d’Al avec sa première femme, Alice Bell.

« Sur ce #tbt❤️, je suis émerveillé par le temps qui passe vite », a-t-il écrit sur Instagram. « On dirait qu’hier @ouichefroker était cette petite fille et demain elle va se marier. Al et Isabel Roker auraient été si fiers de leur petite-fille. »

Courtney, qui est chef qualifiée et développeuse de recettes pour la société d’appareils de cuisine Chefman, a partagé son anticipation du grand jour avec une photo d’elle avec son futur mari sur Instagram jeudi.

« 1 jour de plus 👰🏽‍♀️🤵🏻 », a-t-elle écrit.

Al a également exprimé sa joie d’avoir Leila chez elle depuis la France, où elle a obtenu son diplôme de l’Université américaine de Paris le mois dernier. Il a partagé mercredi une photo heureuse de Leila et Deborah passant du temps ensemble.

« Ma #princesseparisienne @cleilapatra est là pour le mariage de @ouichefroker et @debrobertsabc lui a fait du #bananabread », a-t-il écrit sur Instagram.

Ils ont profité d’un mariage en préparation depuis plus d’un an après que Courtney a dévoilé sa bague de fiançailles pour la première fois il y a 14 mois.

« La vie vous emmène parfois dans une direction différente pour une raison », écrivait-elle sur Instagram à l’époque. « Nous aurions dû être à Paris, mais avec la façon dont le monde est en ce moment, il a été mis en attente. Au lieu de cela, Wes m’a amené Paris avec la musique, les lumières et la caméra en direct de la Tour Eiffel sur notre téléviseur.

« J’ai dit oui à mon meilleur ami hier soir et je suis aux anges ! Merci Wes d’avoir fait de moi ton partenaire criminel pour la vie. Je t’aime. »