Spider-Man : No Way Home ne sera pas pris en compte pour les BAFTA 2022

Alors que Kevin Feige a clairement indiqué que Marvel Studios poussait Spider-Man : Pas de chemin à la maison pour la gloire des Oscars, le film épique de super-héros ne sera pas en lice pour les BAFTA 2022. Selon un rapport de Deadline, Sony n’a pas réussi à télécharger le film sur la plate-forme en ligne pour que BAFTA l’examine avant la fermeture de la fenêtre pour les inscriptions à la cérémonie de cette année. Les membres de la BAFTA ont été informés, et malgré une tentative entre l’organisme de récompenses et Sony, aucune exemption n’a pu être accordée. Actuellement, tout membre qui se connecte et visionne le film ne voit qu’une bande-annonce de deux minutes à la place.

Le rapport publie ensuite la déclaration de BAFTA, qui explique pourquoi le film n’a pas été autorisé à être examiné par le panel lors du vote garantissant «l’équité et la parité pour tous les titres». La déclaration complète se lit comme suit :

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Spider-Man : Pas de chemin à la maison ne répondait pas aux critères d’éligibilité pour les EE British Academy Film Awards 2022 et n’était donc pas admissible à l’inscription. Comme indiqué dans notre livre de règles, tous les films doivent être mis à la disposition des membres votants sur BAFTA View avant la clôture des votes du premier tour pour assurer l’équité et la parité pour tous les titres et le film n’a pas été mis à disposition par le distributeur.

La date limite pour les inscriptions aux BAFTA 2022 était le 3 janvier. Bien qu’il n’y ait aucune raison confirmée pour laquelle le film n’a pas été inscrit, il existe une théorie assez solide qui est liée à la façon dont les inscriptions doivent désormais être effectuées en ligne. Le BAFTA autorisait auparavant la soumission de filtres de DVD, mais a introduit une option de streaming en ligne en 2020 avant la saison des récompenses 2021. Cette année, toutes les candidatures devaient être soumises via la plate-forme en ligne, ce qui en fait la première année que les projections de DVD n’étaient pas acceptées. Beaucoup pensent que Sony, inquiet du piratage du téléchargement en ligne, a décidé de ne pas soumettre alors qu’ils s’en tenaient à l’exclusivité du film dans les cinémas et ne se plierait tout simplement pas pour respecter la date limite des BAFTA.

Spider-Man : No Way Home pourrait encore gagner gros à d’autres récompenses.







Bien que ce soit un coup dur pour Marvel Studios, les BAFTA ne sont que l’une des grandes cérémonies de remise des prix. Le mois dernier, Kevin Feige, Tom Rothman de Sony et Homme araignée la productrice Amy Pascal que malgré le manque de victoires pour Marvel aux Oscars, c’est le prix principal qu’ils réclament avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

« Ce n’est pas parce qu’ils appartiennent à un certain genre de genre que ce ne sont pas des films de qualité. Nous nous sommes tous lancés dans cette entreprise pour faire des films que les gens veulent voir, qui font ressentir des choses aux gens, et je pense que ce film le fait légitimement », a déclaré Pascal en décembre, auquel Rothman a ajouté: « La commercialisation de qualité est vraiment difficile à faire. No Way Home est un superbe film. Et c’est ce à quoi l’Académie doit rester connectée. »

Kevin Feige a fait écho au sentiment, soulignant le pouvoir de la narration que Marvel a fait et continuera de faire à l’avenir, qui, selon lui, mérite d’être reconnu autant que tout autre film, quel que soit le genre. Il a déclaré: «Je pense que ces deux types de films méritent d’être reconnus. C’est une bonne chose quand les gens sont dans un théâtre et qu’ils se lèvent et applaudissent. C’est une bonne chose quand les gens essuient leurs larmes parce qu’ils repensent à leurs 20 dernières années de cinéma et à ce que cela a signifié pour eux. C’est, pour moi, une très bonne chose – le genre de chose que l’Académie a été fondée, à l’époque, pour reconnaître.





Spider-Man: No Way Home crée un trio Marvel avec la troisième plus grande ouverture mondiale de tous les temps Le week-end d’ouverture de 587 millions de dollars de Spider-Man: No Way Home le place juste derrière Avengers: Endgame et Infinity War pour les meilleurs week-ends d’ouverture de tous les temps.

Lire la suite





A propos de l’auteur